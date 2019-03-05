В португальском Торреш Ведраш прошел традиционный карнавал: видео

В португальском городе Торреш Ведраш (округ Лиссабон) сегодня завершается традиционный карнавал, длившийся пять дней, передает корреспондент LIGA.net.

Ежегодно карнавалы разной тематики проходят во многих городах Португалии в феврале-марте. Они длятся почти круглосуточно в течение нескольких дней. Праздники предшествуют Великому посту, совпадают с масленицей у славян и, как считается, имеют общие корни из язычества.

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По всей стране дни карнавала считаются государственным праздником и многие учреждения не работают.

В этом году в Торреш Ведраш прошел юбилейный, 40-й карнавал. На него съезжаются из разных португальских городов целыми семьями. И маленькие дети, и их родители, и пожилые члены семейств надевают всевозможные наряды и раскрашивают лица.

Самый популярный образ – мужчины в женских платьях, колготках и макияже.

По улицам огражденной части города проезжают платформы разных форм и тематик. Там же установлены гигантские скульптуры известных политиков, спортсменов и деятелей культуры.

Одну из таких скульптур выставляют уже не первый год, она посвящена лидерам США, Германии, КНДР, России и Португалии: Дональду Трампу, Ангеле Меркель, Ким Чен Ыну, Владимиру Путину, которые едут в одном автомобиле во главе с Марселем Ребелу ди Созой.

4 марта традиционный карнавал прошел в бразильском Рио-де-Жанейро.

Фото, видео: Екатерина Лященко/LIGA.net