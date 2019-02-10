В Риме прошел крупнейший протест против правительства: видео

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Итальянские профсоюзы вышли на крупнейшую акцию протеста с 2015 года. Участников в Рим везли 12 поездов, чартерные авиарейсы и около 1300 автобусов

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В субботу, 9 февраля, в итальянской столице Риме состоялась крупнейшая антиправительственная демонстрация профсоюзов, которая собрала десятки тысяч участников. Об этом сообщает Euronews.

Несколько профсоюзов призвали граждан выходить на протест, чтобы привлечь внимание к неравенству, безработице и расизму популистского правительства, пришедшего к власти в 2018 году.

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Организаторы обвиняют власть в недостаточной решительности при проведении социально-экономических реформ. Участники требуют увеличения финансирования программы занятости населения и на пенсионную систему.

"Великие жертвы, которые мы принесли в последние годы, рискуют обернуться ничем. Но еще есть время. Правительство должно остановиться, обратиться за помощью к партнерам-социалистам, сойти с негативного курса, который взяла наша страна. Оно должно глядеть в будущее, в трудовое будущее", - заявил Аннамария Фурлан, глава Итальянской конфедерации профсоюзов трудящихся.

В организации профсоюзов называют протесты крупнейшим с начала 2015, когда в Италии протестовали против изменений в закон о труде.

Участников протеста в Рим везли 12 специально заказанных поездов, чартерные авиарейсы и около 1300 автобусов.

По данным агентства DPA в акции приняли участие "десятки тысяч людей".

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Теги: протест, италия, рим, профсоюз, провительство
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