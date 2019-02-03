В России перевернулся автобус с детьми, семь погибли: видео

Сегодня, 3 февраля, в Калужской области России произошла авария с участием автобуса с детьми. В результате ДТП погибли семь человек, четверо из них – дети, еще 24 человека ранены. Об этом сообщает местный сайт Калуга 24 со ссылкой на данные УМВД России по области.

Сказано, что в перевернувшемся автобусе находились 16 взрослых и 30 детей - танцевальная группа из города Ярцево Смоленской области. Они с родителями ехали в филармонию в Калугу на хореографический конкурс.

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По данным МЧС Юхновского района Калужской области РФ, в результате аварии пострадали 33 человека. Внутри автобуса зажаты шесть человек, четверо из них в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, на скользкой дороге водитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего транспорт перевернулся.

46-летний водитель автобуса остался жив. Открыто уголовное дело, он задержан.

Отмечается, что автобус, принадлежавший частной фирме, ехал без сопровождения полиции.

В Telegram-канал Mash опубликован список возможных пассажиров автобуса: