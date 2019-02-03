В России перевернулся автобус с детьми, семь погибли: видео

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Дети ехали на хореографический конкурс

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Сегодня, 3 февраля, в Калужской области России произошла авария с участием автобуса с детьми. В результате ДТП погибли семь человек, четверо из них – дети, еще 24 человека ранены. Об этом сообщает местный сайт Калуга 24 со ссылкой на данные УМВД России по области.

Сказано, что в перевернувшемся автобусе находились 16 взрослых и 30 детей - танцевальная группа из города Ярцево Смоленской области. Они с родителями ехали в филармонию в Калугу на хореографический конкурс.

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По данным МЧС Юхновского района Калужской области РФ, в результате аварии пострадали 33 человека. Внутри автобуса зажаты шесть человек, четверо из них в тяжелом состоянии. 

По предварительным данным, на скользкой дороге водитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего транспорт перевернулся. 

46-летний водитель автобуса остался жив. Открыто уголовное дело, он задержан.

Отмечается, что автобус, принадлежавший частной фирме, ехал без сопровождения полиции. 

В Telegram-канал Mash опубликован список возможных пассажиров автобуса:

  1. Осипова Ева + мама
  2. Назарова Лида + мама
  3. Прохорова Кира + мама
  4. Соина Ульяна + мама
  5. Поторочена Ульяна + мама
  6. Аракелян София + мама
  7. Соболева София + мама
  8. Зашиловская Елизавета + мама
  9. Рыжикова Полина + мама
  10. Алексеева Екатерина + мама
  11. Румянцева Влада + мама
  12. Морозова Дарья
  13. Буша Вика + мама
  14. Муковенкова Татьяна + мама
  15. Думанова Настя + мама
  16. Коренова Надежда + мама
  17. Шуилишива Виктория
  18. Синькова Дарья
  19. Боровикова Алина
  20. Таткова Яна
  21. Бородина Ксения
  22. Муравьева Светлана
  23. Гусева Дарья
  24. Ахромина Любовь
  25. Карабаджак Таня
  26. Филипенкова Дарья
  27. Паукова Елена
  28. Авергенкова Елена
  29. Миронова Вера
  30. Миронова Елена Александровна, руководитель ансамбля. 

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Теги: дтп, погибли дети, Россия, конкурс, авария, дети, калуга, калужская область, перевернулся автобус
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