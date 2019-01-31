В России заживо сожгли в печи 11-месячного младенца: видео

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Обугленное тело ребенка обнаружила мать, которая на следующий день вернулась из соседнего села

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29 января в печи одного из домов в селе Харой Таштыпского района (республика Хакасия, Россия) было обнаружено тело 11-месячного ребенка с "признаками обугливания в результате воздействия высокой температуры". Об этом в Следкоме РФ по Хакасии.

По данным следствия, подозреваемые бабушка и дедушка в состоянии алкогольного опьянения убили маленького внука, когда его мать уехала в соседнее село. Обугленное тело ребенка она обнаружила в топке печи на следующий день. Чтобы извлечь тело, пришлось разобрать печь.

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Открыто уголовное дело по статье за убийство малолетнего, находящего в беспомощьном состоянии. Подозреваемые супруги в возрасте 42 и 47 лет задержаны.

Отмечается, что в момент приезда матери младенца бабушка и дедушка спали. Как говорится в сюжете ГТРК Хакасия, "ничего внятного они следствию рассказать не могут, как как еще не отошли от действия алкоголя".

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