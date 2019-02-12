Утром, 12 февраля, в аэропорту российского Барнаула люди пострадали в результате падения трапа самолета Уральских авиалиний во время посадки на борт. Об этом сообщает местное издание ura.ru.

Рейс летел Москву, из-за ЧП пассажиры вылетели спустя два часа.

Реклама

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили, четыре из шести упавших пассажиров госпитализированы.

Также сказано, что в аэропорту проведут внеплановую проверку.

По словам пассажиров, люди падали друг на друга с пятиметровой высоты, как "в пропасть".

По предварительным данным, причиной аварии стало "нарушение конструкции площадки самоходного трапа".