Утром, 12 февраля, в аэропорту российского Барнаула люди пострадали в результате падения трапа самолета Уральских авиалиний во время посадки на борт. Об этом сообщает местное издание ura.ru.
Рейс летел Москву, из-за ЧП пассажиры вылетели спустя два часа.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили, четыре из шести упавших пассажиров госпитализированы.
Также сказано, что в аэропорту проведут внеплановую проверку.
По словам пассажиров, люди падали друг на друга с пятиметровой высоты, как "в пропасть".
По предварительным данным, причиной аварии стало "нарушение конструкции площадки самоходного трапа".