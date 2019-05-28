В российском Североморске горит эсминец "Гремящий": видео

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В Северном флоте страны-агрессора заявляют, что в трюме списанного эсминца "Гремящий" загорелся мазут

Видео: Ukrainian News/YouTube

В российском Североморске вчера, 27 марта, на территории центра утилизации списанных кораблей начался пожар на эсминце Северного флота "Гремящий". Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на спецуправление ФПС N48 МЧС России.

"Пожар произошел на остове эсминца "Гремящий", горит мазут в трюмах", - сказали в ведомстве.

Позднее офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц у себя в Facebook написал, что в порту горит большой десантный корабль Северного флота "Митрофан Москаленко" и опубликовал видео пожара.

По данным СМИ, корабли "Гремящий" и "Митрофан Москаленко" стоят рядом, поэтому последний, возможно, не горит, а окутан дымом от "Гремящего".

Эсминец "Гремящий" был построен в тогдашнем Ленинграде, спущен на воду в 1937 году, в 1939 году введен в эксплуатацию и принят в состав Северного флота. Во время Второй мировой войны он эскортировал арктические конвои. В 1957 году "Гремящий" вошел в бригаду кораблей для обеспечения ядерных испытаний на Новой Земле. Выведен из состава Северного флота РФ в 1958 году.

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Теги: видео, происшествие, эсминец, Североморск, Гремящий
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