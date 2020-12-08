В сеть попал разговор 2016-го о Карабахе: Алиев якобы хотел "купить" регион за $5 млрд

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев якобы предлагал в 2016 году экс-главе Армении Сержу Саргсяну "пять миллиардов на первом этапе" за передачу под контроль Баку семи районов Нагорного Карабаха. Об этом слышно в записи разговора, сделанного на заседании Организации Договора о коллективной безопасности. 

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На аудио слышны голоса Саргсяна, а также на то время президента Беларуси Александра Лукашенко. Первый уже подтвердил подлинность данных записей, воздержавшись от комментариев.

Саргсян говорит на записи, что не понимает, с какой стати ему "просто так" отдавать регион.

"Как просто так? Он (Алиев) заплатит. Он предлагал на первом этапе 5 млрд", – отвечает Лукашенко.

Экс-президент Армении реагирует на это так: предлагает дать Алиеву "шесть миллиардов", только чтобы тот отказался от притязаний.

Судя по записям, Лукашенко пытается убедить Саргсяна, что при передаче районов Карабаха не произойдет дальнейшей эскалации конфликта. Он выдвигает идею с выдвижением "миротворческих сил" в регион. "Коль мы организация (ОДКБ, – ред.), то давайте защитим... сделаем так, чтобы не было войны после того, как ты отдашь (районы Азербайджану)", – сказал Лукашенко. 

По словам тогдашнего президента Армении, он не может отдать эти районы, так как "там пролита кровь пяти тысяч армянских солдат".

"Ну и что? У нас 30 млн погибло, но мы не воюем с немцами", – говорит на это Лукашенко.

Алиев никак не комментировал эту аудиозапись.

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Теги: армения, Азербайджан, нагорный карабах
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