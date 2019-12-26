В США мэр снял запрет на игру в снежки и попал под раздачу: видео

Горсовет Уосо в американском штате Висконсин принял поправки в постановление 1962 года о запрете метать снаряды, исключив из перечня снежки. Об этом сообщает The Guardian.

Начальник городской полиции Мэтт Барнс в видеообращении объяснял, что запрет будет касаться только метания снежков в машины или людей, которые этого не хотят.

Внезапно глава муниципальной полиции развернулся и метко бросил снежок прямо в голову мэру (на 03:12 видео), который перед этим сказал, что Уосо - "веселый город", и играл в снежки с полицейскими.

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