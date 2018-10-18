В США уже 33 жертвы разрушительной силы урагана "Майкл" - видео

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Уничтожены четыре тысячи домов, еще более 15 тысяч - повреждены

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В США возросло до 33 человек количество жертв урагана "Майкл". Об этом сообщает USA Today.

Согласно сообщению, 23 человека погибли во Флориде и еще 10 - в Северной Каролине, Джорджии и Вирджинии.

По последним данным, разрушены и не подлежат восстановлению четыре тысячи домов, свыше 15 тысяч - повреждены.

Ураган "Майкл" называют одним из сильнейших в истории США: ему присвоили четвертую категорию, сила ветра составляла 250 км/час. Стихия обрушила на сушу огромные массы морской воды, вызвав сильное подтопление. Пятиметровыми волнами множество домов в прибрежных районах были буквально смыты в океан.

10 октября ураган 4-й категории из пяти возможных "Майкл" достиг побережья американского штата Флорида.

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