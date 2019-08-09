В США запустили беспилотный грузовик: видео

В США для доставки грузов запустили первые беспилотные грузовики. Об этом сообщает стартап Kodiak Robotics, разработавший проект.

Первые маршруты такой грузовик будет совершать на дорогах общего пользования в штате Техас.

Беспилотный грузовик разработали и протестировали за 16 месяцев.

Сейчас в автопарке стартапа находится восемь таких фур, которые в первое время будут ездить с человеком, контролирующим процесс, но находящимся на пассажирском месте.

Какие именно грузы планирует перевозить компания, имена клиентов и стоимость перевозки не раскрываются из-за корпоративной тайны.

Kodiak Robotics - американская фирма, появившаяся в 2018 году.