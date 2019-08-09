Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Беспилотный грузовики уже начали доставлять грузы в американском штате Техас

В США для доставки грузов запустили первые беспилотные грузовики. Об этом сообщает стартап Kodiak Robotics, разработавший проект.

Первые маршруты такой грузовик будет совершать на дорогах общего пользования в штате Техас.

Беспилотный грузовик разработали и протестировали за 16 месяцев. 

Сейчас в автопарке стартапа находится восемь таких фур, которые в первое время будут ездить с человеком, контролирующим процесс, но находящимся на пассажирском месте. 

Какие именно грузы планирует перевозить компания, имена клиентов и стоимость перевозки не раскрываются из-за корпоративной тайны.

Kodiak Robotics - американская фирма, появившаяся в 2018 году. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: грузовик, беспилотник, техас
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Шуфрич: Мы не будем голосовать за нового премьера - видео
Шуфрич: Мы не будем голосовать за нового премьера - видео
В США запустили беспилотный грузовик: видео
В США запустили беспилотный грузовик: видео
Житель Канады смог отбиться от гризли карманным ножом: видео
Житель Канады смог отбиться от гризли карманным ножом: видео
ТЭК Нафтогаз оспаривает в суде решение Кабмина о снижении цен на газ
Госпотребслужба прикрыла пиццерии Il Molino. Компания опровергает
FMCG Госпотребслужба прикрыла пиццерии Il Molino. Компания опровергает
Украина выбыла из числа крупнейших торговых партнеров России
Экономика Украина выбыла из числа крупнейших торговых партнеров России
Популярное
фото/видео
Шуфрич: Мы не будем голосовать за нового премьера - видео
Шуфрич: Мы не будем голосовать за нового премьера - видео
В США запустили беспилотный грузовик: видео
В США запустили беспилотный грузовик: видео 16:59
Житель Канады смог отбиться от гризли карманным ножом: видео
Житель Канады смог отбиться от гризли карманным ножом: видео 16:54
ДТП с маршруткой под Житомиром, 24 пострадаших: фото
ДТП с маршруткой под Житомиром, 24 пострадаших: фото 16:53
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 