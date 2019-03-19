В США затопило военную авиабазу: фото, видео

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Вода начала прибывать 15 марта в результате снегопада и повышения воды в реках

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В американском штате Небраска из-за снегопада и повышения воды в реках затопило военную авибазу Offutt, где располагается штаб-квартира Стратегического командования Вооруженных сил США. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиабазы в Facebook.

"На восстановление уйдут недели и месяцы, поэтому это будет длительная работа", - заявил представитель 55-го авиакрыла ВВС США Кевин Хамфри.

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Вода начала прибывать 15 марта. Тогда военные и местные жители бросили все силы на возведение сооружений для остановки притока. В результате подтопления часть военнослужащих вынуждена была покинуть свои дома.

Военные инженеры считают, что вода начнет отступать 21 марта.

Сегодня, 19 марта, авиабаза возобновит работу в обычном режиме.

Фото: Offutt Air Force Base 

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Теги: военная база, подтопление, авиабаза, Offutt Air Force Base
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