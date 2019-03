В США затопило военную авиабазу: фото, видео

В американском штате Небраска из-за снегопада и повышения воды в реках затопило военную авибазу Offutt, где располагается штаб-квартира Стратегического командования Вооруженных сил США. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиабазы в Facebook.

"На восстановление уйдут недели и месяцы, поэтому это будет длительная работа", - заявил представитель 55-го авиакрыла ВВС США Кевин Хамфри.

Вода начала прибывать 15 марта. Тогда военные и местные жители бросили все силы на возведение сооружений для остановки притока. В результате подтопления часть военнослужащих вынуждена была покинуть свои дома.

Военные инженеры считают, что вода начнет отступать 21 марта.

Сегодня, 19 марта, авиабаза возобновит работу в обычном режиме.

It feels good to be a part of Team Offutt right now. Crews are working around the clock to fill thousands of sandbags and get them transported to where they need to be. pic.twitter.com/aG0M7W2O3I