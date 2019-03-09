В Стамбуле на 8 марта полиция применила слезоточивый газ: видео

В Стамбуле на акции в честь Международного женского дня полиция применила против участников слезоточивый газ, сообщает AFP.

Участники акции вышли с требованиями расширить права женщин и осудить насилие.

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Силовики в форме спецназа толкали толпу, затем применила газ и угрожала собаками. Многие протестующие убежали на прилегающие улицы.

Отмечается, что в прошлом году такое же мероприятия прошло мирно, однако в этом году накануне 8 марта власти заявили, что запрещают любые акции на центральном проспекте города.

Одна из женщин заявила журналистам: "Вот горькая правда: есть система, есть государство, которое нас боится, я осуждаю это".

В конце концов, тысячи демонстрантов допустили на небольшую часть проспекта для проведения акции. Они развернули плакаты с надписями "Феминистское восстание против мужского насилия и нищеты" и "Я родилась свободной и буду жить свободной". Они также скандировали лозунги, в том числе: "Мы не молчим, мы не боимся, мы не подчиняемся".

Вчера в немецком Гамбурге полуобнаженные активистки Femen провели акцию, разрушив забор, ведущий на улицу красных фонарей.