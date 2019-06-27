В Стамбуле подросток поймал выпавшую из окна девочку: видео

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2-летний ребенок упал из окна второго этажа

В Стамбуле 17-летний уроженец Алжира Феузи Забаат смог поймать двухлетнюю Доху Мухаммед, которая упала из окна второго этажа. Об этом сообщает BBC.

Мать не уследила за ребенком, пока готовила еду. Феузи работал неподалеку и заметил девочку, которая стояла в опасной близости у окна. Подросток сумел поймать ребенка на лету - девочка лишь чуть-чуть коснулась земли.

Сам Феузи говорит, что лишь "сделал то, что было необходимо".

Семья спасенного ребенка считает Феузи героем.

В мае 2018 года выходец из Мали нелегальный мигрант Мамуд Гассама в Париже спас от смерти мальчика, который упал с балкона четвертого и повис. Президет Франции Эмманюэль Макрон дал Гассама французское гражданство.

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Теги: Стамбул, дети
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