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В Турции планируют высадиться на Луну в 2023 году, уже разработали ракету – видео видео

01.03.2021, 09:42
Турки запланировали старт лунной миссии на 2023 год (скриншот с видео)
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В Турции разработали ракету с гибридными двигателями – ее намерены использовать для миссии на Луну, первый этап которой ориентировочно запланирован на 2023 год. Если он окажется успешным, второй этап ожидается в 2028 году, сообщает информагентство Anadolu.

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По словам министра промышленности и технологий Мустафы Варанка, на первом этапе беспилотный летательный аппарат должен приземлиться на поверхность спутника Луны, а первый запуск на околоземную орбиту пройдет во взаимодействии с международными компаниями.

  • 9 февраля 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал национальную космическую программу – в числе прочего, в ней запланировано создать собственный космодром и отправить в космос турецкого космонавта.

Читайте также: NASA выбрало партнеров лунной миссии. Среди них – украинцы

Дарья Мостовая
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Турция космос видео ракета миссия на Луну
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