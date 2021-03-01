В Турции разработали ракету с гибридными двигателями – ее намерены использовать для миссии на Луну, первый этап которой ориентировочно запланирован на 2023 год. Если он окажется успешным, второй этап ожидается в 2028 году, сообщает информагентство Anadolu.

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По словам министра промышленности и технологий Мустафы Варанка, на первом этапе беспилотный летательный аппарат должен приземлиться на поверхность спутника Луны, а первый запуск на околоземную орбиту пройдет во взаимодействии с международными компаниями.

9 февраля 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал национальную космическую программу – в числе прочего, в ней запланировано создать собственный космодром и отправить в космос турецкого космонавта.

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Дарья Мостовая

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