В Витебске люди за еду "штурмовали" первый местный KFC: видео

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Толчею устроили в основном подростки и дети

2 ноября в белорусском Витебске открыли первую закусочную международной сети KFC: посетители едва не устроили давку на входе и, как только открылись двери, устроили забег к прилавку. Ролики разместило в YouTube местное издание reform.by.

Некоторые из бегущих падали, сзади на них набегали "конкуренты".

По данным источника, наплыв случился из-за обещания подарочных сертификатов на еду из KFC нескольким первым посетителям. Первые три счастливчика получили сертификаты на 100 белорусских рублей (около 1200 грн, - ред.), остальные триста - на 10 рублей.

  • 21 января 1990 года на территории бывшего СССР открылся первый McDonalds: в первый день в заведение пришли около 30 000 человек.

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Видео: #RFRM

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Теги: Витебск, KFC
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