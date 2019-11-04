В Японии создали автомобиль из материалов растительного происхождения. Об этом сообщает Motor1.

Nano Cellulose Vehicle (NCV) создан из наноцеллюлозных волокон, в изготовлении которых могут использоваться как древесина, так и отходы сельскохозяйственного производства.

Разработанный японскими учеными материал легче и прочнее, чем сталь.

"В опытном образце волокна применялись при создании кузовных панелей и части силовой структуры "суперкара", и готовое купе довольно экстравагантного вида оказалось вдвое легче, чем среднестатистический автомобиль", - говорится в сообщении.

В отделке интерьера авто применяются дерево и ткань.

Сейчас нет никаких данных о силовой установке авто.