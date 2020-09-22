В Японии строят 18-метрового робота Gundam на дистанционном управлении — видео

Японская компания Gundam Factory Yocohama планирует к концу этого года закончить сборку гигантского робота Gundam. Изначально "открытие" робота планировалось в октябре, но из-за коронавируса сроки пришлось перенести.
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Вес робота составит около 25 тонн, а рост — порядка 18 метров. По задумке разработчиков, он будет передвигаться при помощи дистанционного управления, с использованием операционной системы Robot Operating System. Основная часть его уже готова.
Посмотреть на робота можно будет в новом одноименном развлекательном центре Gundam Factory Yocohama в парке Ямасита в городе Йокогама.
Кроме самого робота, посетители смогут осмотреть ангар, где он "живет", побывать в лаборатории и увидеть процесс его создания, а также познакомиться с Gundam со смотровой площадки Гандам-док и приобрести тематические сувениры себе на память.
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