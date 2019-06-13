Возле Омана взорвались два нефтяных танкера: видео

В Оманском заливе утром 13 июня подали сигнал бедствия два нефтяных танкера, руководство судов заявило о повреждениях. Как пишет Reuters, ВМС США уже расследуют сообщения о предполагаемых взрывах и пожаре по крайней мере на одном судне.

Местные СМИ сообщают о двух взрывах.

Одно судно следовало под флагом Панамы, другое - под флагом Маршалловых островов.

Нефтяной танкер, плывущий из Саудовской Аравии в Сингапур, был поврежден в результате предполагаемого нападения, сказал руководитель судна. Компания-владелец уточняет, что корпус был поврежден над ватерлинией по правому борту.

Члены экипажа были эвакуированы после того, как танкеры подали сигналы бедствия. По предварительным данным, никто не пострадал.