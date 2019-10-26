Вышла новая часть Call of Duty с "очень плохими русскими": видео

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Игра вызвала неоднозначную реакцию в России еще после публикации трейлера

25 октября вышло продолжение компьютерной игры серии Call of Duty (CoD): Modern Warfare. Эта часть вызвала критику в РФ из-за того, что их военные "отличились" особой бессмысленной жестокостью в игре. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си

В одном из трейлеров игры был показан российский штурмовик, который наносит удары по некоему ближневосточному поселку. В результате продажи игры в РФ ограничили, хотя ее можно было приобрести в некоторых интернет-магазинах.

В игре есть четыре стороны конфликта: российские военные наемники, радикальные террористы, повстанцы, а также американские и британские спецназовцы.

Действия этой части игры происходят в вымышленной стране Урзикстане, напоминающей Сирию, а также в ряде других вымышленных и реальных государств - Россия вторгается туда на основании борьбы с терроризмом и разворачивает политику террора в отношении местного населения.

В этой серии российские военные наемники - исключительно отрицательные персонажи, а их статус толком не определен: их называют наемниками, а затем спецназом. Агентство сообщает, что "некоторые сцены отличаются большой жестокостью. В начале игры военные расстреливают и вешают мирных жителей, на глазах у детей убивают родителей".

Ранее в CoD российские солдаты уже играли роль противников для Запада, но до сих пор они не проявляли столь бессмысленной жестокости, как в этой части. Но агентство отмечает, что в этой части игры и вовсе нет абсолютно хороших героев. Все совершают поступки, которые осуждаются даже другими персонажами. 

При этом в российском киберспорте успел разгореться скандал. Несколько популярных российских стримеров отказались транслировать новую часть игры, сославшись на "оскорбленные чувства".

  • Ранее сообщалось о том, что CoD вышел в мобильной версии.
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Теги: Call of Duty, Modern Warfare, киберспорте
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