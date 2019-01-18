Взрыв 80 кг пентолита в вузе Колумбии: десятки жертв — видео

Вчера, 17 января около 09:30 утра по местному времени, 21 человек погиб из-за подрыва на территории полицейской академии в столице Колумбии заминированного автомобиля Nissan Patrol. Об этом теракте пишет служба Би-би-си.

Более 60 человек пострадали, получив ранения или травмы.

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Авто со злоумышленником остановили на КПП, но водитель резко сорвался с места, врезался в стену, после чего взорвался. Смертник погиб.

Ресурс Colombia Reports сообщает, в иномарке было около 80 кг пентолита (сплав тринитротолуола с пентаэритриттетранитратом, как правило, в пропорции 50/50). Это взрывчатое вещество раньше применяли для терактов колумбийские повстанцы.

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По данным генпрокурора Колумбии, за рулем был 57-летний Хосе Алдемар Рохас, житель города Пуэрто-Бояка в центрально-северной части страны, сильно пострадавшей от затяжной гражданской войны. Здесь сильно влияние леворадикальной вооруженной группировки "Армия национального освобождения". Ранее Рохас не попадал в поле зрения правоохранителей.

В конце осени 2016 года власти Колумбии заключили мир с леворадикальной повстанческой группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC). Их война продолжалась более полувека.

Видео: The MillChro