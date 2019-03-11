Ягуар напал на женщину, пытавшуюся сделать с ним селфи: видео

В зоопарке штата Аризона черный ягуар напал на женщину, пытавшуюся сделать селфи прямо в вольере. Об этом пишет Reuters.

Посетительница перелезла через ограждение и направилась к клетке животного. Когда она подошла достаточно близко, ягуар просунул лапы сквозь прутья решетки и когтями основательно разодрал ей руки. Угрозы ее жизни нет.

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Директор зоопарка Wildlife World Zoo Мики Оллсон отмечает, что заставить людей не лазить через ограждения невозможно.

Он также заверил, что ягуара усыплять не будут.