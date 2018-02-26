В киевском аквапарке на ребенка упала часть горки

По словам мамы пострадавшего мальчика, у ребенка глубокая рана, ему наложили 34 шва

В субботу, 24 февраля, в киевском аквапарке в ТРЦ Dream Town на ребенка упала верхняя конструкция горки. Ребенку наложили 34 шва, сообщила мама мальчика Елена Ладан-Павленко в Facebook.



"Ребенок съезжал с горки и на него в момент спуска обрушилась верхняя конструкция горки (в виде какой то решетки, сейчас трудно сказать, что это точно было). Когда сын оказался уже внизу он (по его словам) не понял что с ним произошло (как он описывает "был сильный удар по голове, потом потемнело в глазах, сильная боль и сквозь туман вижу как бежит ко мне папа и кричит чтобы звали врачей")", - написала мама ребенка.



Она сообщила, что рана глубокая и достает до кости, но кость не задета.



С родителями связался совладелец ТРЦ Гарик Корогодский и они договорились о встрече.

22 апреля 2016 года в аквапарке киевского ТРЦ Dream Town утонул четырехлетний ребенок.



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