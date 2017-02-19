Умер украинский кинорежиссер Максим Паперник
19.02.2017 23:27
Паперник скончался на 47-м году жизни от онкозаболевания
Максим Паперник (фото - Comigo Украина/Facebook)
Сегодня в возрасте 46 лет умер украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник. Об этом сообщает ГОРДОН со ссылкой на его родственников.
У Паперника было онкологическое заболевание.
Среди самых известных работ кинорежиссера мюзиклы "Снежная королева", "За двумя зайцами", "Двенадцать стульев".
Паперник считался одним из самых успешных клипмейкеров Украины.
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