Умер украинский кинорежиссер Максим Паперник

Паперник скончался на 47-м году жизни от онкозаболевания

Сегодня в возрасте 46 лет умер украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник. Об этом сообщает ГОРДОН со ссылкой на его родственников.

У Паперника было онкологическое заболевание.



Среди самых известных работ кинорежиссера мюзиклы "Снежная королева", "За двумя зайцами", "Двенадцать стульев".

Паперник считался одним из самых успешных клипмейкеров Украины.



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