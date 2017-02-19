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Умер украинский кинорежиссер Максим Паперник

19.02.2017 23:27
Паперник скончался на 47-м году жизни от онкозаболевания
Умер украинский кинорежиссер Максим Паперник
Максим Паперник (фото - Comigo Украина/Facebook)

Сегодня в возрасте 46 лет умер украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник. Об этом сообщает ГОРДОН со ссылкой на его родственников.

У Паперника было онкологическое заболевание.

Среди самых известных работ кинорежиссера мюзиклы "Снежная королева", "За двумя зайцами", "Двенадцать стульев".

Паперник считался одним из самых успешных клипмейкеров Украины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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