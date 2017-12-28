Зерно здоровья. В чем польза злаков и где их найти

Почему злаки есть необходимо и как их потреблять вкусно, LIGA.net узнавала в рамках совместного проекта с кондитерской компанией АВК

Украинское Министерство здравоохранения совместно с ведущими диетологами в начале декабря презентовали тарелку здорового питания для украинцев. Согласно рекомендация президента ассоциации диетологов Украины Александра Швеца, шестую часть рациона здорового украинца должны составлять цельнозерновые и злаковые продукты. При этом 70 граммов в сутки цельных злаков - суточная норма для женщин. Мужчины же должны потреблять на 20 граммов больше. Кроме того, диетологи рекомендуют потреблять две ложки орехов и семечек в течение дня.

Лига в рамках совместного спецпроекта о здоровом питании с кондитерской компанией АВК поинтересовалась, из каких продуктов можно черпать эти полезные углеводы и какими видами продуктов можно заменить нелюбимые злаки.

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Чем полезны злаки

Польза злаков заключается, прежде всего, в содержании большого количества правильных углеводов в них и клетчатки, которая способствует очищению стенок кишечника от токсинов и шлаков. Но не только поэтому злаки занимают особое место в питательной цепочке. Кроме углеводов в них сконцентрировано большого количество растительного белка, а также важные аминокислоты и минеральные вещества. Также злаки богаты протеинами, необходимыми для укрепления и восстановления тканей организма. А еще злаки наполнены микроэлементами - такими как витамин В и Е, а также кальций, цинк, железо, марганец, магний и другие полезные вещества.

Каждый из злаков - овес, ячмень, кукуруза, отруби, рожь, рис - полезен по-своему и оказывает влияние на организм тоже по-разному. Так как польза злаков высоко оценена диетологами, ведь они включены в различные диеты в качестве одного из основных продуктов, многие думают, что злаки помогают похудению. На самом деле, злаки помогают лишь контролировать вес. Не стоит забывать, что злаки вряд ли можно назвать низкокалорийной пищей, но тем не менее, их употребление снижает риск заболевания многими недугами.

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Так что же полезного в каждом из злаков? Злаковые культуры разнообразны, как и их особенности. Но для того, чтобы они были максимально полезны, необходимо знать, как сделать правильный выбор. Наибольшая польза злаковых заключена в цельнозерновых муке и продуктах. Неповрежденные переработанные зерна помогут обогатить организм клетчаткой, витаминами B, E и растительными белками, снизив риск развития сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 26 %. Желающим похудеть стоит помнить, что единственный вред злаковых - вред фигуре. Несмотря на всю пользу, в ста граммах цельнозерновой муки содержится 300-370 килокалорий. Продукты, изготовленные из нее, не подходят для низкокалорийных диет. При тщательной обработке польза злаковых значительно уменьшается. Удаляются оболочка и зародыш зерна, после чего происходит дополнительная шлифовка. Очищенная до белоснежного состояния мука содержит в пять раз меньше клетчатки, чем цельнозерновая. Но даже после такой обработки в злаках остается много полезных веществ, помогающих сбалансировать рацион и улучшить иммунитет.

Овес выделяется из остальной плеяды зерновых культур. Овес богат витаминами А,В и Е, различными минеральными веществами, жирами, крахмалом. В его составе содержится такой антиоксидант как авенантрамид, способствующий укреплению кровеносных сосудов. Клетчатка, также содержащаяся в овсе, как известно, помогает легче усваиваться пище и выводит вредные вещества из организма. Также доказано вспомогательное действие овса при выводе холестерина из организма, при укреплении иммунитета и при снижении давления у гипертоников.

Рис также богат крахмалом и углеводами. Витамин РР, содержащийся в рисе, способствует нормальной работе кишечно-желудочного тракта, нервной системы и заботится о нашей коже. Рис отлично усваивается организмом, благодаря наличию в его составе белка и важных аминокислот. Известно целебное качество риса при отравлении, так как рис способен очищать кишечник и как губка впитывать в себя все вредные вещества, токсины и шлаки.

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Кукуруза . Эта царица полей является таковой благодаря аминокислотам в ее составе, ни в одном другом злаке не содержится такое же количество этих "омолаживающих веществ". Также в ее составе сбалансированы углеводы, жиры и белки, а также минеральные соли и витамины группы В. Кукурузное масло помогает при атеросклерозе, укрепляет стенки сосудов, а маска из кукурузной муки помогает избавиться от жирной кожи.

Гречиха . Польза ее заключается в высоком содержании железа и магния в ней. Из нее получают такое вещество как рутин, широко используемый при изготовлении лекарств для укрепления сосудов. Она способствует заживлению язв в желудке, рекомендуется ее употребление при большой потере крови, так как она благотворно влияет на циркуляцию крови. Гречиха может вполне заменить в вашем рационе мясо, благодаря легкоусвояемым белкам и большому количеству полезных веществ в ее составе.

Естественно, это не все злаки о пользе которых можно рассказать. Тут описаны лишь те, которые мы употребляем ежедневно и ценность которых нам необходимо знать. Польза злаков неоспорима, они входят в рацион даже самых строгих вегетарианцев именно из-за того, что злаки могут заменить во многом все необходимые вещества, которые содержатся в животной пище.

Злаковые новинки

Считается, если вы не соблюдаете диету, то необходимое количество питательных элементов, содержащихся в злаках, можно получить, включив в ежедневный рацион 4-5 порций злаков различной консистенции. Так, одна порция - это либо один кусочек хлеба, либо несколько крекеров. Заменить их могут 100г риса или макарон, тарелка каши или мюсли на завтрак.

Но современные производители продуктов питания научились создавать новые необычные комбинации таких необходимых организму злаков. Где же черпать полезности, которые еще и будут вкусными? Лига выбрала ТОП-5 категорий нетривиальных продуктов со злаками, которые уже плотно вошли в нашу жизнь.

1. Мюсли и быстрые завтраки. Практически каждый транснациональный гигант, в портфеле которого есть продукты питания, уже имеет в своем ассортименте мысли или хлопья, которые принято потреблять на завтрак. Диетологи единодушны - завтракать необходимо. И не только потому, что человек, лишенный завтрака, к обеду становится настолько голодным, что съедает больше, чем нужно. Поутру наш обмен веществ особенно быстр, и завтрак помогает поддерживать оптимальную скорость метаболизма до самого вечера. Без завтрака же организм уже к полудню переключается в режим экономии энергии и начинает запасать калории.

2. Йогурты и закваски. Производители молочных продуктов активно внедряют злаки в свои продукты, создавая новые вкусы. К слову, такие позиции пользуются популярностью, ведь злаки, как и молоко - залог здоровья.

3. Злаковые батончики. Этот быстрый перекус в последние годы набирает популярность среди молодежи и занятых людей. Однако на первом месте в списке ингредиентов на этикетке чаще всего значится синтетический подсластитель под названием мальтитный сироп. Это, конечно лучше, чем откровенный сахар, но ненамного. Во-первых, калорий в мальтитном сиропе почти столько же, сколько в белом сахаре (3-4 ккал/г против 6/г), а вот сладости меньше, поэтому его обычно требуется положить больше, чтобы достичь эффекта натурального сахара. Во-вторых, ноль питательных веществ. В-третьих, мальтитный сироп с трудом усваивается организмом, что может проявляться во вздутии живота и диарее. Из-за этого в Австралии и Новой Зеландии, например, на все продукты с мальтитным сиропом даже наносят предупреждающий знак.

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4. Еще один вид перекуса - снеки со злаками. Сладкие и хрустящие фигурки в форме маленьких миндалин KRESKO, которые производит кондитерская компания АВК. Фигурки изготовлены без обжаривания в масле. Они содержат 7 злаков: пшеницу, кукурузу, рис, овес, пшено, рожь и ячмень. Злаки KRESKO - источник клетчатки, витаминов и микроэлементов. Сейчас KRESKO представлен в двух вкусах - шоколад и банан.

5. Шоколад со злаками. Мировые производители сладостей уже вовсю вживляют в состав любимых детских лакомств зернышки злаков. Вполне вероятно, что эта практика скоро дойдет и до украинских игроков кондитерского рынка.

Перечисленные продукты - активно развивающиеся сегменты на украинском рынке. Но уже привычные нам каши и цельнозерновой хлеб они вряд ли заменят в полной мере. Но и крафтовые производители таких вкусностей, как сыры и мясные продукты не пренебрегают добавками к ним различных зернышек. Ведь польза злаков неоспорима.