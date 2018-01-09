Тема дня. Россошанский на суде согласился с подозрением

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Полиция задержала подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской - отца Дмитрия Россошанского, который два года назад на автомобиле сбил насмерть ее сестру. Юрию Россошанскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Подробности - в объясняющем материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Накануне Нового года пропала правозащитница Ирина Ноздровская. Связь с ней оборвалась 29 декабря 2017 года, 30 декабря она была объявлена в розыск. Тело нашли 1 января 2018 года в реке под Киевом. Правоохранители расследуют дело как умышленное убийство. Сегодня с погибшей попрощались в селе Демидов, похоронили рядом с сестрой Светланой Сапатинской.

Юрист Ноздровская два года добивалась в суде наказания для Дмитрия Россошанского, который в сентябре 2015 года на автомобиле, будучи в состоянии наркотического опьянения, сбил насмерть ее сестру. Дело осложнялось тем, что Россошанский - племянник главы Вышгородского райсуда Сергея Куприенко (в мае 2017 года был отправлен в отставку после рассмотрения дисциплинарного дела за лишение прав водителей Автомайдана, - ред.). В итоге в июне 2017-го виновника ДТП приговорили к семи годам тюрьмы. Но 27 декабря он едва не вышел из-под стражи: в Апелляционном суде Киевской области адвокат обжаловал приговор и хотел подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции. Однако, благодаря стараниям Ноздровской, апелляционный суд отказался освободить Россошанского по амнистии и отправил дело в первую инстанцию. На последнем заседании суда, который оставил Россошанского под стражей на 60 суток, его отец Юрий пригрозил Ирине словами: "Ты плохо кончишь".

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. 2 января в Киеве у здания Главного управления Нацполиции прошла акция с требованием найти убийц правозащитницы. 5 января первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщал, что полиции удалось воссоздать маршрут Ноздровской перед убийством от места ее работы в Киеве до станции метро Героев Днепра. 8 января полиция задержала подозреваемого Юрия Россошанского (1954 года рождения, работает шофером в Киевэнерго), а следователь Вышгородского отдела полиции объявил ему подозрение. Депутат из фракции Народный фронт, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что мотивом убийства была месть за профессиональную деятельность.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. У 18-летней дочери убитой Ноздровской Анастасии и ее адвокатов есть сомнения, что Юрий Россошанский - реальный убийца Ирины, слишком уж просто и очевидно. Они хотели бы понимать четкую картину событий, а не "получить козла отпущения". Адвокаты Александр Панченко и Тамила Ульянова заявили, что их не допускают к материалам дела. По их словам, у них есть сомнения относительно версии, которая обнародована как основная следствием, помощниками депутатов и экспертами. "Мы имеем очень большие сомнения относительно той версии, потому что нас, как представителей потерпевшей на сегодня еще не допустили к материалам уголовного производства. Более того, у нас есть сомнения, потому что мы для себя видим противоречие по тем фактам, которые звучат в СМИ, по тем фактам, которые представили правоохранительные органы", - отметила Ульянова.

На суде Юрий Россошанский согласился с выдвинутым подозрением в совершении умышленного убийства. "С подозрением согласен. С содержанием под стражей - нет", - заявил подозреваемый. На вопрос, согласен ли он с изложенными в предъявленном подозрении обстоятельствами, Россошанский сказал: "Соглашаюсь". Он отметил, что при вручении подозрения давление на него не оказывалось.

По словам адвокатов, это все может быть просто словами, ведь согласие с подозрением не является признанием вины, не было явки с повинной, и при рассмотрении дела по сути Россошанский может заявить совсем другое.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей в Киевском СИЗО на два месяца (до 8 марта 2018 года) без права выхода под залог. Следствие по делу продолжается, а за действиями следователей и прокуроров будут наблюдать коллеги убитой и общественность.

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