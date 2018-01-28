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Пограничники задержали разыскиваемую Интерполом иностранку

28.01.2018 10:29
Вчера пограничники задержали гражданку Беларуси, которую разыскивает Интерпол
Пограничники задержали разыскиваемую Интерполом иностранку
Фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники разоблачили иностранку и транспортное средство, которые находились в международном розыске. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины н официальном сайте.

Вчера, 27 января, в пункте пропуска Новые Яриловичи пограничники Черниговского отряда обнаружили гражданку Беларуси, которая находилась в международном розыске по базе данных Интерпола.

В то же время вечером в субботу в контрольный пункт въезда-выезда Каланчак прибыл легковой автомобиль Toyota 2013 года под управлением гражданина Украины. "В ходе пограничного контроля сработала международная база данных Интерпола. Как выяснили военнослужащие Херсонского отряда, транспортное средство украинской регистрации было похищено на территории нашего государства", - указывает ГПСУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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