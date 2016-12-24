Война на юридическом фронте. Что даст Украине трибунал ООН

Как шла работа над иском, сколько времени может занять суд и есть ли у Украины шансы на победу

В начале 2017 года Международный трибунал ООН начнет рассмотрение первого иска Украины против России - о нарушении оккупантами конвенции по морскому праву. "Еще один подарок для украинской дипломатии: арбитраж Конвенции ООН по морскому праву по нашему делу против России полностью сформирован. Правосудие на один шаг ближе", - сообщил, комментируя это событие, министр иностранных дел Павел Климкин. Президент Петр Порошенко заверил, что Украина готова предоставить суду доказательства. "Украина готова доказать в арбитраже, что агрессор дерзко нарушает суверенные права... в морских акваториях, на континентальном шельфе в прилегающих к Автономной Республике Крым морских зонах", - сказал глава государства.

Редакция ЛІГА.net выяснила, как шла работа над иском, сколько времени может занять суд и есть ли у Украины шансы на победу.

В сентябре этого года президент Петр Порошенко публично поручил Министерству иностранных дел подать иск в Международный суд ООН о нарушении Россией Конвенции по морскому праву. Со стороны это выглядело как исключительная инициатива Порошенко, но на самом деле его заявлению предшествовала длительная закулисная работа МИД.

Исковые претензии к России готовила небольшая группа дипломатов и юристов МИД, в 2015 году - при юридическом сопровождении американской компании Covington & Burling LLP. В кейсе юристов этой фирмы - дело одного из инвесторов ЮКОСа в иске против России. Компанию выбирали, исходя из ее рейтинга, команды юристов и опыта в Международном суде ООН.



Пришлось поднять все международные договоры, заключенные Украиной и РФ на двухстороннем уровне, и все многосторонние конвенции, чтобы определить, какие из них предусматривают юрисдикцию Международного суда ООН

Как рассказали источники ЛІГА.net в МИД, было непросто выделить из общего массива нарушений Россией международного права перспективные кейсы. Украина выбрала целью в защите своих интересов Международный суд ООН как наиболее авторитетную судебную инстанцию. Но еще с момента его создания в 1946 году сначала СССР, а затем Украина и Россия последовательно занимали позицию непризнания его юрисдикции. То есть просто так подать заявление Украина не могла. Пришлось идти по сложному пути: искать конкретные договоры, в которых Россия давала согласие на рассмотрение споров в суде ООН. Предметом спора, соответственно, могли быть только те вопросы, которые прописаны в таких договорах.

"Пришлось поднять все международные договоры, заключенные Украиной и РФ на двухстороннем уровне, и все многосторонние конвенции, чтобы определить, какие из них предусматривают юрисдикцию Международного суда ООН", - рассказал источник.

В двусторонней договорной базе такой документ нашелся только один - это соглашение о взаимной защите инвестиций. В этом случае, согласно двустороннему договору, спор может формироваться вокруг того, что Российская Федерация нарушила права украинских инвесторов. По этой линии пошли Нефтегаз Украины и Ощадбанк.

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Что касается кейса международных соглашений, то из десяти подходящих документов юристы должны были отобрать те, которые можно привязать к событиям в Крыму и на Донбассе. Остановились на конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 1999 года, конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года, и конвенции по морскому праву от 1982 года.

"Один очень известный австралийский юрист-международник, профессор Джеймс Кроуфорд, который сегодня является судьей Международного суда ООН, назвал нашу ситуацию проблемой Золушки. Потому что у Украины очень большие претензии к России, которые нужно поместить в очень узкий круг конвенций", - рассказали ЛІГА.net в МИД.

Конвенция по морскому праву говорит о том, что государство имеет суверенные права на акваторию рядом со своим берегом. Там устанавливается исключительная морская экономическая зона. В этой зоне прибережное государство, то есть Украина, имеет право на разработку континентального шельфа, добычу ресурсов, обеспечение судоходства, контроля и навигации. "Одно из основных положений, которое нарушает РФ - в нашей морской зоне, на нашем континентальном шельфе они нагло добывают природные ресурсы, нефть и газ. Они также узурпировали наши права в прилегающих к украинскому полуострову акваториях Черного и Азовского морей по навигации суден. Это наше право", - говорит источник.

Сроки и перспективы

Международный трибунал ООН по морскому праву сформировал состав судей по иску Украины к России. В него вошли пять человек: президент трибунала судья Пайк (Южная Корея), судьи Бугетайя (Алжир) и Гомез-Робледо (Мексика), представитель России судья Голицын и представитель интересов Украины профессор Лев (Великобритания).

"Очень примечательно, что Украина как государство выбрала своим арбитром не судью, а внешнего юриста из Великобритании. Наверное, этому есть какое-то рациональное объяснение, но мне оно пока не известно. В любом случае, трибунал сформирован, и именно в таком составе палата будет рассматривать спор", - рассказал ЛІГА.net юрист-международник, бывший уполномоченный Кабинета министров по делам Европейского суда по правам человека Борис Бабин.

Судебный процесс начнется в начале 2017 года и, предупреждают юристы, потребует нескольких лет. "Точные сроки вам никто не назовет. От года до нескольких лет. Но не 20 и не 50 лет, это будет какой-то разумный интервал", - прогнозирует Бабин.

Такие дела очень комплексные и сложные. По опыту других международных трибуналов, рассмотрение дела по сути, как правило, идет годами. Поэтому я не ожидаю, что в ближайшие месяцы будет результат

"Такие дела очень комплексные и сложные. По опыту других международных трибуналов, рассмотрение дела по сути, как правило, идет годами. Поэтому я не ожидаю, что в ближайшие месяцы будет результат. Но сам факт создания трибунала опосредствованно показывает, что России становится все сложнее и сложнее удерживать свои позиции на юридическом фронте. И это очевидно. Россия совершила акт агрессии, и ей придется за это отвечать", - сказал ЛІГА.net юрист-международник Вадим Трюхан.

Выбранный Украиной первый кейс по морскому праву юристы оценивают как перспективный. Летом этого года похожий громкий спор в третейском суде в Гааге выиграли Филиппины против Китая: суд пришел к выводу, что Китайская Народная Республика не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море.

"Если Украина собрала сильную доказательную базу, то этот кейс имеет перспективы. Мы в иске оспариваем только отдельные нарушения из тех, которые совершает Россия. В первую очередь, это касается нарушения суверенных прав Украины в исключительной экономической зоне и на шельфе, в частности, при добыче нефти и природного газа", - считает Бабин.

"Задействование Украиной конвенции по морскому праву выглядит очень перспекивно, поскольку ее стороной является и Украина, и Россия. Но давайте дождемся, когда трибунал начнет работу, пойдут первые пресс-конференции, заслушивание доказательств. Сейчас говорить о каком-то прорыве еще рано, но сам факт создания трибунала уже выглядит позитивно", - добавил Трюхан.

Возможные последствия

Украина пока не озвучивает сумму финансовых претензий к РФ. "В рамках конвенции первичны вопросы права, а не компенсации. Только когда суд установит нарушение России по сути, можно будет перейти перейти к подсчету конкретных убытков", - объясняет источник ЛІГА.net в дипломатических кругах. Но министр иностранных дел Павел Климкин дал понять, что Украина будет требовать компенсации. "Мы стремимся восстановить права Украины как морского государства и получить компенсацию", - отметил он.

"Дело в том, что нарушения морского права со стороны Российской Федерации продолжается, и сумма претензий постоянно растет. Думаю, она будет определена трибуналом на последнем этапе", - пояснил Бабин.

Если трибунал признает нарушения России, то это повлечет за собой юридические и практические последствия, считает юрист. По его словам, юридические последствия для Украины очень важны: признание международным судом нарушений со стороны Российской Федерации создаст прецедент, который будет использоваться в других юрисдикциях.

Если Россия не выполнит решение международного суда в финансовой части, то может быть принудительное исполнение

"Практические последствия - в первую очередь, они могут свернуть добычу углеводородов на континентальном шельфе. С учетом того, как сильно они пытаются подсоединить территорию Крыма к системам поставок газа из России, они и сами не исключают такого развития событий. Конечно, возможен и другой вариант: они будут тупо, в своем стиле, говорить, что не признают решение суда. Но это для них будет довольно сложная позиция, потому что средства в таком случае будут взыскаться через разные международные институции, они будут вынуждены платить. То есть, если они не выполнят решение международного суда в финансовой части, то может быть принудительное исполнение", - уверен Бабин.

Украина должна использовать все возможные инструменты для того, чтобы достичь восстановления территориальной целостности, привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Крыму и на Донбассе, добиться компенсации материального и морального ущерба от России. "И юридический фронт для нас очень важен, - считает Вадим Трюхан. - Так что создание трибунала - это еще не результат, но шаг в верном направлении".

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