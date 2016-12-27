Медиагигиена: сколько платят за раскрутку темы примирения с РФ

Суть предложения состояла в следующем: по словам посредника, журналисту предлагалось, используя свои знакомства и связи в медиа пролоббировать публикацию заявления-призыва "трудящихся" к президенту Украины восстановить торгово-экономические связи с РФ. В заказе отмечалось, что их интересуют предприятия численностью от 300 человек. На официальном сайте фирмы/фабрики/завода должно быть размещено соответствующее заявление. Цитата: "Можно различные ассоциации (рыбаков, булочников, мыловаров, лесорубов и т.д.) и общественные организации, имеющие отношение к производству".

Насколько эффективна эта кампания?

"Это все эмуляция, она не работает. В противном случае так быстро бы схему не раскрыли. Им стоило перед "работой с посредниками" и топорным размещением обращений трудовых коллективов сначала вбелую зайти через социсследования. Поверьте, там ситуация была бы не в пользу Украины, потому что настроения у трудовых коллективов такие действительно есть. И уже подстраховавшись результатами исследований, надо было аккуратно наращивать волну трудовых обращений к президенту. Так как этого не было сделано, а пошли по грубому денежному пути, то мы имеем дело с очередным банальным освоением фондов" - добавил собеседник.

Сколько платят исполнителям за "продвижение темы" в медиа?





В зависимости от значимости предприятия, продолжительности пребывания заявления на его сайте и содержания аргументов, указанных в тексте "требования к президенту", посреднику (то есть, в данном случае, журналисту ЛІГА.net ) обещали от $500 до $1000. Столько же - руководству предприятия, согласившемуся на этот, как некоторые считают, невинный способ побочного заработка к новогодним праздникам.



Далее прямая цитата из предложения посредника:



"Порядок такой:



1. Определяете структуру, которая предварительно согласна. Регион регистрации и работы предприятия не имеет значения - интересует вся Украина. Даете ссылку на ее сайт.



2. Согласовываем, готов ли заказчик оплачивать заявление от этой структуры (как правило, на согласование уходит не больше одного дня).



3. После согласования предприятия (если все в порядке) - представляете проект заявления от имени их трудового коллектива. На согласование текста уходит пара часов.



4. После согласования они публикуют, вы отправляете ссылку. Деньги на банковскую карту. Есть запрос на несколько таких заявлений. До конца года желательно было получить от вас - около 5 - 10 штук ("переговоры" состоялись в середине декабря. (Таким образом, при наличии связей и отсутствия принципов можно было бы заработать от $2500 до $10000 - авт.)"



В завершение приводим перечень сайтов, которые опубликовали заявления предприятияй, по словам посредника, "это то, что уже оплачено" (см. скриншоты ниже).





Оговоримся, что речь идет об оплате руководству предприятий. Отдельные сайты могли по неопытности или невниманию подхватить такие заявления, приняв их за реальный информационный повод. Впрочем, озабоченность некоторых коллег, которых сложно назвать неопытными новичками, мнением, к примеру, "коллектива Змиевского машзавода" и "запорожских аграриев" - впечатляет. Среди них - информагентство Українські Новини и сайт Главком.









В ответ на просьбу прокомментировать пристальное внимание к судьбе запорожских аграриев главный редактор агентства Українські Новини Дмитрий Кузьмин ответил следующее: "В информагентсве Українські Новини новости на сайт выставляет отдельная редакция, состоящая из новостных редакторов. Журналисты (более 25 человек) пишут новости для закрытой ленты новостей, которая распространяется только по подписке (основные клиенты - медиа и корпоративный сектор). Стандарты производства новостей в подписной ленте более строгие. Они предусматривают работу исключительно со спикерами, первоисточниками и требуют дополнительной проверки информации перед выпуском. Стандарты сайта мягче, она рассчитана на широкую аудиторию читателей и формируется как из новостей закрытой ленты, так и из новостей других СМИ. Новость о письме запорожских аграриев новостной редактор взял у наших коллег (сайта Подробности - ред.), поскольку ему показалось резонансным, что на фоне российско-украинского конфликта существуют предприятия, которые выступают за развитие отношений с Россией. Мы обсудили публикацию "Детектор-Медиа" в редакции и приняли решение снять материал. Редактора проинструктированы быть более внимательными к подобного рода информации. Цель нашей работы - генерация объективных и правдивых новостей".





"Запорізькі аграрії просять Порошенка відновити зв'язки з Росією" от 27 сентября 2016 года была удалена с сайта УН. Напомним, сайт Подробности и Українські Новини подконтрольны медиагруппе олигарха Дмитрия Фирташа Сергея Левочкина , экс-главы администрации Януковича , одному из реальных лидеров Оппоблока. "Новость""Запорізькі аграрії просять Порошенка відновити зв'язки з Росією" от 27 сентября 2016 года была удалена с сайта УН.





Главный редактор интернет-издания Главком Виктор Шлинчак в ответ на просьбу о комментарии пояснил, что размещенная на их сайте 16 ноября новость-обращение "змиивских рабочих" появилась там чисто случайно - новостной редактор искренне принял этот вброс за реальный инфоповод. Так тоже бывает. Вчера "новость" удалили с сайта Главкома.





Кстати, о самом Змиевском заводе. По мобильном номеру указанному в регистрационных данных корреспонденту ЛІГА.net отказались комментировать обращение к президенту и посоветовали позвонить… в бухгалтерию. В приемной директора предприятия также не стали отвечать на вопросы, уточнив, что обращение к президенту было отправлено месяц назад, и попросили оставить свой номер телефона: "Я доложу генеральному директору о вашей просьбе, если он посчитает нужным ответить, с вами свяжутся".





(см. . Напомним, экономическая агрессия РФ против Украины началась намного раньше военной, задолго до Майдана, аннексии Крыма и войны в Донбассе. Торговые войны - молочные, кондитерские, сырные, газовые трубные, транзитные etc - давно определяют суть двусторонних экономических отношений. Инициатором этих войн всегда была Москва.(см. Контрудар. Чем Украина может ответить на торговую войну РФ)





Далее - без комментариев.