Социологи прокомментировали скандальный опрос о "новых лидерах"

Как одиозные Савченко, Рабинович, Мураев и другие оказались "новыми лицами". Объясняют авторы исследования и их коллеги

Вчера социальные сети взбудоражил опрос, проведенный фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова. Социологи привели данные, согласно которым часть респондентов (18,7%, которые смогли назвать хоть какие-то пять имен) назвала среди "новых лидеров" несколько одиозных политиков, среди которых Савченко (11,4% от числа тех, кто смог назвать фамилии), Мураев (7,9% от того же числа), Рабинович (7,1%) и других. ЛІГА.net попросила социологов объяснить, как же так вышло, кто заказывал опрос и насколько он отображает реальность.



Каждому респонденту было предложено вспомнить и назвать пять фамилий. По словам директора фонда Деминициативы Ирины Бекешкиной, социологи при этом никаких подсказок не давали. То, что в списке оказались политики, которые не первый год находятся у власти, Бекешкина объяснила тем, что, возможно, респонденты неправильно поняли вопрос. "Возможно, люди не совсем правильно поняли вопрос. Но они назвали их - мы записали. Это был открытый вопрос. Поэтому многие старые политики попали в список, в котором их не должно было быть", - сказала она.

Как сообщили социологи, опрос был профинансирован в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерланды.

Директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко отметил, что в опросе указано, что потребность в новых политических лидерах отметили 61,8% избирателей, но только 18,7% смогли назвать их. "Получается, что запрос у общества на новых лидеров большой, но лишь незначительная часть респондентов видит их среди политиков", - сообщил Быченко.

Он добавил, что согласно предыдущим опросам, украинцы менее всего доверяют украинским чиновникам, в то время как большим доверием пользуются представители гражданского сектора (в частности, волонтерские организации), армия и церковь. Как правило, среди них и нужно искать новых лидеров, но имена их неизвестны. По мнению Быченко, это и есть причиной, почему респонденты если и называют лидеров, то среди старых узнаваемых политиков.

ЛІГА.net попросила прокомментировать исследование и коллегу социологов, который не участвовал в подготовке опроса, генерального директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимира Паниотто.

"Люди хотят, чтобы были какие-то изменения, и поэтому называют тех, кого бы они хотели видеть среди политиков, которые сейчас есть. С помощью этого исследования мы можем лучше понять, что понимают люди, когда мы спрашиваем о новых лидерах. Возможно, в следующем исследовании респондентам покажут список, из которого попросят лидеров выбрать. Как правило, в маркетинговых исследованиях делают так: сначала ставят открытый вопрос, а затем закрытый. Первый вопрос показывает, что крутится в головах людей все время, а второе - что они выбирают уже из предложенного. Это называется Brand awareness (показатель осведомленности о торговой марке, - ред.)", - объяснил Паниотто.