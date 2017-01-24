Своя игра: чьи голоса хотят получить Вакарчук, Парубий и Савченко

Антагонизму "Запад-Восток" пришел конец. Сегодня тектонические электоральные плиты разделены на четыре части: патриоты, восток, третья сила и радикалы

С приближением весны участятся подогреваемые оппозицией разговоры о досрочных выборах. И не важно, что из объективных предпоссылок для перезагрузки парламента - только большое желание Батькивщины и Оппоблока. Тема для разговоров есть, и заинтересованные игроки будут ее развивать. Какие новые проекты стоит ожидать и кто их возглавит? Как обстоит дело с "проектным полем" украинской политики по состоянию на январь 2017 года - в материале ЛІГА.net.

Базовые контурные карты в Украине выглядят несколько иначе, чем это представляют себе избиратели. Идеологические партии в Украине непопулярны и недееспособны, и так будет, скорее всего, еще долго. Для создания нового проекта есть несколько подготовительных шагов. Первый - определяется электоральная база, второй - подбирается лидер. В отличие от прошлых лет, западноукраинский электорат после Революции достоинства ассимилировался с патриотами остальной Украины и антагонизму "Запад-Восток" пришел конец. Равно как с началом войны и запретом Компартии приказало долго жить классическое разделение на правых и левых. В разное время тектонические плиты электоральных баз в Украине выглядели по-разному, но сегодня их четыре: патриоты, восток, третья сила и радикалы.

"Патриоты" во главе с Вакарчуком

В нише условных патриотов все занято под завязку - на теме евроориентированной любви к Украине пасутся все желающие получить побольше разношерстных душ избирателей. Появление еще одного проекта "за все хорошее" возможно лишь в случае появления нового - внесистемного, но популярного и узнаваемого в народе лидера, не запачканного политическим прошлым. Удивительно, но такой нашелся - музыкант Святослав Вакарчук готов отправиться в большую политику. В маленькой политике он уже был - недолгое время после перевыборов парламента-2007 лидер "Океана Эльзы" значился народным депутатом от оранжевого блока Наша Украина-Народная Самооборона. Тем не менее, Вакарчук считается новым и незапятнанным, а после провала антикоррупционных проектов готов занять нишу предводителя либеральных масс.

По словам высокопоставленного источника в исполнительной власти, ни Банковая, ни олигархи (первыми подозреваемыми на политическое "отцовство "проекта Вакарчука" стали то ли Левочкин, то ли Коломойский, то ли оба сразу) касательства к лепке из музыканта нового политического лидера не имеют. По данным ЛІГА.net, в субботу 21 января даже состоялось небольшое совещание руководства Администрации президента и СБУ с перекрестным обменом информации о бенефициарах нового явления. Предварительная версия - это американские друзья, разочаровавшиеся в либеральных антикоррупионных проектах прошлого года.

Андрей Парубий готов возглавить новую партию. Условное название - Народный герой

"О Саакашвили можете забыть - он собственными руками похоронил политическое будущее, когда сначала начал Антикоррупционный рух, а потом сам же его и потушил", - говорит собеседник в Администрации президента. Кроме того, там уверяют, закрывая тему эксцентричного грузинского политика, что, вопреки слухам, никогда не рассматривали "проект Саакашвили", как параллельную колонну БПП в случае перевыборов. "Его (Саакашвили - ред.) хотели завлечь в БПП в начале одесского губернаторства. Предлагали возглавить список на местных выборах в одесский облсовет. Михаил ответил, что для этого ему нужно возглавить одесскую областную организацию партии, а сдавать Гончаренко (Алексея - ред.) наверху не захотели. Больше никаких переговоров о сотрудничестве не было", - сообщил источник.

Еще один обновляемый проект в нише условных патриотов с уклоном влево - в очередной раз воскресаемая Аграрная партия. После ликвидации КПУ и кризиса левого движения в Украине сельский электорат остался фактически бесхозным. Активизация Аграрной партии - это нежелание власти отпускать этих избирателей к Батькивщине или Радикальной партии. Проект перспективный, но не без проблем - власть сегодня активно ищет и не находит спонсоров, готовых финансировать "аграриев" еще два года до выборов без гарантий возврата капиталов.

Восток

На востоке полный штиль, продиктованный неопределенностью того, в каком виде и объеме земли Донецкой и Луганской областей подойдут к следующим парламентским выборам. Там как и раньше - Оппоблок для ориентированных на Россию, БПП под прессом админресурса - для условных патриотов. И Наш Край - для тех, кто думает, что это не БПП.

Относительная интрига на этом фланге - сумеет ли Банковая найти для Нашего Края внятного лидера. Потому что, как говорилось выше - без яркого лидера политические проекты в Украине неликвидны. Единственное, что может нарушить баланс электоральной зоны востока Украины - и то вряд ли - это партия Надежды Савченко.

Ранее предполагалось, что Савченко креном врежется в правый и праворадикальный электорат, окончательно раздробив эту публику. Однако сама Надежда, неожиданно от всех проявляющих интерес к ее персоне игроков, принялась выговаривать приятные слова для прифронтового избирателя. Тем самым, по словам близких как к Банковой, так и к пророссийским проектам политтехнологам, обрекла себя на маргинальность.

Третья сила

Единственной рейтинговой партией в этой нише сегодня является Самопомощь Андрея Садового. Общими усилиями интересантов за прошлый год - не без помощи мусорной темы - Банковой удалось сбить президентский взлет Садового, но на рейтинг партии в целом это не повлияло - у них по разным опросам от 7 до 10%. Альтернативы на сегодня нет, и пока не предвидится. Во-первых, на Банковой очень недовольны провалом проекта Добродомова Народный контроль, на который было потрачено впустую много сил и средств. Во-вторых, Самопомощь сама по себе не представляет дискомфорта, пока до выборов далеко, а работать сообща с другими оппозиционными партиями люди Садового так и не научились.

Но это не значит, что если не в ближайшее время, то ближе к концу года не случится дубль Самопомощи. Один из рассматриваемых вариантов - рестарт партии Анатолия Гриценко. Поставьте галочку на полях - новым проектом Гражданскую позицию назвать нельзя, но новую жизнь и перспективу в ранге третьей силы она вполне может получить. Это дешевле, чем с нуля создавать новое.

Праворадикалы

Революция на несколько месяцев принесла партии Свобода власть, зато на долгие годы лишила партию Олега Тягнибока комфортной монополии на правом крае украинской политики. Мало того, что антураж Степана Бандеры взяли на вооружение все условные патриоты, так еще с началом войны в Донбассе начали множиться националистические организации. Только-только свободовцы выдохнули после раскола в Правом секторе, как появилась партия Национальный корпус Андрея Билецкого. Вдобавок к этому уже готов возглавить собственный правоцентристский (больше даже правый) спикер парламента Андрей Парубий. "Андрею всегда были свойственны вождисткие импульсы. Теперь же, когда он спикер парламента, звезда загорелась с новой силой. Сегодня он фактически автономен от Народного фронта, сам по себе", - рассказал источник во власти.



В субботу 21 января состоялось небольшое совещание руководства администрации президента и СБУ с перекрестным обменом информации о бенефициарах проекта "Вакарчук"

Условное название нового проекта Парубия - "Народный герой". Суть - те же патриоты-фронтовики, на которых изначально опирался Народный фронт, но без примеси одиозных политиков-миллионеров. Слабость этой контурной инициативы в том, что тема войны в информационном поле и мыслях людей, к счастью, при снижении градуса на фронте отходит на второй план. Сила же в том, что Народный герой может стать действительно запасной площадкой для отдельных представителей НФ, у которых депутатский мандат еще есть, а негативного образа среди людей они не нажили - так легче получать доступ к телеэфирам и использовать парламент для раскрутки новой партии.

Проверенное клонирование

Указанные выше политические проекты или их прототипы - не окончательный список новичков под будущие парламентские выборы. Это лишь те, о ком можно говорить и на кого стоит обращать внимание уже по состоянию на январь-2017. В целом же в планах власти ближе к выборам клонировать как можно больше партий-конкурентов. Технология не нова с первых дней независимости, но актуальности она не теряет.