"Политиканы и бездействующая власть ведут страну в пропасть"

Пять мнений о беспорядках в третью годовщину расстрелов на Майдане

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Евгений Головаха, замдиректора Института социологии НАН Украины



- Те, кто нападал на полицейских, просто рвутся к власти, и не более. Я говорил сразу после Майдана, что у власти есть запас в два-три года для проведения реформ и улучшения жизни людей. Дальше объективно должны были следовать общественные акции недовольства в разной форме. Пока они выражаются так - без особой поддержки людей. За два года власти надо было решить две проблемы: проблему войны и проблема экономики. Хотя бы минимально. А так как этого не произошло, то пусть готовятся пожинать плоды бездействия.

А то, что политиканы пытаются расшатать ситуацию - это понятно. Запахло возможностями. Деструктивные политиканы, кстати, вместе с бездействующей властью ведут страну в пропасть - так что пусть не думают, что они качественная альтернатива. Нам остается наблюдать. Из вчерашней скандальной акции точно не произрастут серьезные протесты, но если начнут действительно отключать свет, тогда больше шансов увидеть массовый протест. А пока это внутренние политические разборки.



Ирина Бекешкина, социолог, директор фонда Демократические инициативы



- Готовность к протестам в Украине всегда была высокой. Но нет прямой связи между ростом готовности к протестам и самими протестами. Например, самой высокой была готовность к протестам в 1997-1998 годах, когда людям не выплачивали зарплату. Но мы помним, что тогда протестов не было. В феврале 2015 года соцопросы показывали взрыв готовности к протестам - когда рухнула гривна и резко вверх пошли цены на все. Тогда 40% высказывали готовность участвовать в массовых акциях протеста, но протестов не было. Потому прямой связи нет. Для того, чтобы готовность протестовать превратилась в реальность нужно три фактора.



Первый: какое-то событие, которое разом возмутит широкие народные массы. Этого пока нет, а то, что касается блокады торговли в Донбассе, то на этот счет мнение украинцев разделилось, и я бы не сказала, что тут сформировалась какая-то единая точка зрения. Да это и не то событие, которое способно массово возмутить людей. Второй: должны быть лидеры, которые способны вывести людей. Конечно, Евромайдан возник в значительной степени стихийно, но тогда люди больше верили в политиков, чем сейчас. Что касается конкретно тех политических сил, которые вчера были представлены на Майдане, то, по опросам, это где-то в районе 0,5% поддержки. Третье: люди должны видеть, что будет в результате. Киевляне не вышли на протест, из регионов тоже не приехали. Пока это не протест. Вообще мне неприятно. Я лично сугубо негативно отношусь к тому, что произошло вчера. Потому что те, кто обвиняют власть в "торговле на крови" устроили пиар на крови.



Тарас Березовец, политтехнолог, директор компании Berta Communications



- Я расцениваю вчерашнее, как неудачную попытку трех народных депутатов без высшего образования (Семенченко, Соболев, Парасюк - ред.) сделать себе личный пиар на трагических событиях трехлетней давности. Они осквернили день скорби для всей Украины. Если о чем и стоило говорить в этот день, то предъявлять власти претензии по поводу не расследованных преступлений на Майдане, почему не арестованы виновные. Но вместо этого люди устроили драку с полицией, ранили несколько правоохранителей. В том числе одну девушку, которой "протестующий" сломал пальцы на руке железным прутом. Они не преуспели в Донецкой блокаде, и, к тому же, там опасно - там стреляют. Потому вернулись пиариться в мирный Киев. Но в целом мы видим, что реакция на их хулиганство у общества достаточно негативная, потому ни к чему их печальная акция не приведет. Я считаю, что сегодня надо инициировать снятие депутатской неприкосновенности, и возбуждено уголовное дело против тех людей, которые под прикрытием мандата участвовали в драках с полицией.

Надо инициировать снятие депутатской неприкосновенности, и возбуждено уголовное дело против тех людей, которые под прикрытием мандата участвовали в драках с полицией Вообще, сегодня известно, что раскачкой ситуации занимались люди, близкие к Сергею Курченко. Его медиа активно пиарили все эти акции. Мне также известно из источника в силовых структурах, что Курченко финансировал в том числе и "майдангастербайтеров", которые участвовали вчера в столкновениях с полицией. То есть, часть людей там была проплачена. К тому же, уверен, что лидер Самопомощи Андрей Садовый, двое депутатов которого возглавили вчерашние столкновения, был заинтересован в этом лично. Ему выгодно перевести внимание с собственной мусорной темы в Киев, чтобы создать проблемы правительству. Уверен, что это все происходит с его личного одобрения.



Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию социально-инжинирингового агентства Гайдай.com



- Я не знаю, перерастут ли вчерашние события в массовые акции протеста. С одной стороны, у нас в стране все может быть, с другой - народ при явных основаниях для протеста может проявлять нелогичное терпение. Потому как, с моей точки зрения, власть давно наработала на одну огромную акцию протеста под названием "Пора уходить!". Но обычно, когда люди находятся при власти, они не осознают приближение опасности и ощущают себя в полной безопасности. Янукович до последнего не мог представить, что ему придется несколько дней собирать шмотки, и убегать из страны. Смотреть на людей, которые призывают к акциям протеста не нужно - он может возникнуть без предводительства, стихийно. Потому что люди и без всяких призывов видят продолжающийся массовый грабеж народа на коммунальных тарифах, где в заложники всю страну взял Ахметов и Порошенко.



Обещания реформ цинично заменяются имитацией, а в то же время усиливается давление на предпринимателей и свободу слова. Почему при всем этом не проходят реальные акции протеста, я не знаю. Причины, почему стартуют такие акции очень загадочны и их трудно спрогнозировать. Например, я прогнозировал массовые акции протеста против попыток Януковича остаться на второй срок в 2015-м, но никто не мог заранее предугадать импульс для Евромайдана двумя годами ранее. Если бы в этой стране были люди, которые знают, на какие кнопки нажимать, чтобы спровоцировать массовые акции протеста, мы бы уже наблюдали, как эти кнопки нажимаются. Для того, чтобы случился новый массовый протест, необходимо совпадение неопределенного количества факторов. Каких - мало кто знает, потому что в разный период времени они разные. Порошенко сегодня сосредоточил в своих руках всю полноту власти, в стране нет ни одного процесса, который был бы неподконтролен Петру Алексеевичу. Эту узурпация в любой момент может закончиться массовыми протестами.



Андрей Золотарев, политтехнолог, руководитель центра "Третий сектор"



- Как политтехнология власти, вчерашние события на Банковой вполне удались. В свое время при Кучме был неуязвимый Корчинский, который где угодно и как угодно мог протестовать, но при этом лично он неизменно выходил сухим из воды. У меня такое ощущение, что при нынешней власти эту роль занял Семенченко. Его действия канализировали протестные действия, настроили большинство украинцев против идеи блокады. Вспомним его участие в выборах в Кривом Роге. Семенченко там тоже шумел, хулиганил и в итоге вышел сухим из воды при общевыгодной победе Вилкула-старшего.



Не думаю, что можно ожидать массовых протестов, спровоцированных темой блокады и конкретно вчерашними событиями на Банковой. Если только власть сама не создаст необъяснимую глупость. Хотя, нельзя не признать, что информационная позиция власти по вопросу блокады очень слабая. Если вы три года рассказываете, что по ту сторону линии разграничения враг и агрессор, то объясните доходчиво, почему вы с ними продолжаете торговать. А то ведь у общества острый когнитивный диссонанс - почему лицензия на патриотизм для одних предполагает миллиарды в офшорах, для других - нищету, гробы и инвалидность.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 19 февраля в центре Киева произошли столкновения. В день скорби по погибшей на Евромайдане тремя годами ранее Небесной сотне несколько десятков людей под предводительством трех народных депутатов - Семенченко, Соболева и Парасюка - пытались прорваться к зданию Администрации президента. Формальный повод - энергетическая и торговая блокада Донбасса. В результате столкновений с полицией несколько человек, включая лидера организации ОУН Николая Коханивского были задержаны менее, чем на сутки. Один полицейский получил телесные повреждения, еще одной патрульной сломали пальцы руки. Оппозиция заявила о полицейском произволе власти, во власти же назвали протестующих деструктивными провокаторами. Корреспондент LIGA.net поинтересовался у политических экспертов - смогут ли вчерашние события перерасти в массовый протест.- Те, кто нападал на полицейских, просто рвутся к власти, и не более. Я говорил сразу после Майдана, что у власти есть запас в два-три года для проведения реформ и улучшения жизни людей. Дальше объективно должны были следовать общественные акции недовольства в разной форме. Пока они выражаются так - без особой поддержки людей. За два года власти надо было решить две проблемы: проблему войны и проблема экономики. Хотя бы минимально. А так как этого не произошло, то пусть готовятся пожинать плоды бездействия.А то, что политиканы пытаются расшатать ситуацию - это понятно. Запахло возможностями. Деструктивные политиканы, кстати, вместе с бездействующей властью ведут страну в пропасть - так что пусть не думают, что они качественная альтернатива. Нам остается наблюдать. Из вчерашней скандальной акции точно не произрастут серьезные протесты, но если начнут действительно отключать свет, тогда больше шансов увидеть массовый протест. А пока это внутренние политические разборки.- Готовность к протестам в Украине всегда была высокой. Но нет прямой связи между ростом готовности к протестам и самими протестами. Например, самой высокой была готовность к протестам в 1997-1998 годах, когда людям не выплачивали зарплату. Но мы помним, что тогда протестов не было. В феврале 2015 года соцопросы показывали взрыв готовности к протестам - когда рухнула гривна и резко вверх пошли цены на все. Тогда 40% высказывали готовность участвовать в массовых акциях протеста, но протестов не было. Потому прямой связи нет. Для того, чтобы готовность протестовать превратилась в реальность нужно три фактора.Первый: какое-то событие, которое разом возмутит широкие народные массы. Этого пока нет, а то, что касается блокады торговли в Донбассе, то на этот счет мнение украинцев разделилось, и я бы не сказала, что тут сформировалась какая-то единая точка зрения. Да это и не то событие, которое способно массово возмутить людей. Второй: должны быть лидеры, которые способны вывести людей. Конечно, Евромайдан возник в значительной степени стихийно, но тогда люди больше верили в политиков, чем сейчас. Что касается конкретно тех политических сил, которые вчера были представлены на Майдане, то, по опросам, это где-то в районе 0,5% поддержки. Третье: люди должны видеть, что будет в результате. Киевляне не вышли на протест, из регионов тоже не приехали. Пока это не протест. Вообще мне неприятно. Я лично сугубо негативно отношусь к тому, что произошло вчера. Потому что те, кто обвиняют власть в "торговле на крови" устроили пиар на крови.- Я расцениваю вчерашнее, как неудачную попытку трех народных депутатов без высшего образования (Семенченко, Соболев, Парасюк -) сделать себе личный пиар на трагических событиях трехлетней давности. Они осквернили день скорби для всей Украины. Если о чем и стоило говорить в этот день, то предъявлять власти претензии по поводу не расследованных преступлений на Майдане, почему не арестованы виновные. Но вместо этого люди устроили драку с полицией, ранили несколько правоохранителей. В том числе одну девушку, которой "протестующий" сломал пальцы на руке железным прутом. Они не преуспели в Донецкой блокаде, и, к тому же, там опасно - там стреляют. Потому вернулись пиариться в мирный Киев. Но в целом мы видим, что реакция на их хулиганство у общества достаточно негативная, потому ни к чему их печальная акция не приведет. Я считаю, что сегодня надо инициировать снятие депутатской неприкосновенности, и возбуждено уголовное дело против тех людей, которые под прикрытием мандата участвовали в драках с полицией.Вообще, сегодня известно, что раскачкой ситуации занимались люди, близкие к Сергею Курченко. Его медиа активно пиарили все эти акции. Мне также известно из источника в силовых структурах, что Курченко финансировал в том числе и "майдангастербайтеров", которые участвовали вчера в столкновениях с полицией. То есть, часть людей там была проплачена. К тому же, уверен, что лидер Самопомощи Андрей Садовый, двое депутатов которого возглавили вчерашние столкновения, был заинтересован в этом лично. Ему выгодно перевести внимание с собственной мусорной темы в Киев, чтобы создать проблемы правительству. Уверен, что это все происходит с его личного одобрения.- Я не знаю, перерастут ли вчерашние события в массовые акции протеста. С одной стороны, у нас в стране все может быть, с другой - народ при явных основаниях для протеста может проявлять нелогичное терпение. Потому как, с моей точки зрения, власть давно наработала на одну огромную акцию протеста под названием "Пора уходить!". Но обычно, когда люди находятся при власти, они не осознают приближение опасности и ощущают себя в полной безопасности. Янукович до последнего не мог представить, что ему придется несколько дней собирать шмотки, и убегать из страны. Смотреть на людей, которые призывают к акциям протеста не нужно - он может возникнуть без предводительства, стихийно. Потому что люди и без всяких призывов видят продолжающийся массовый грабеж народа на коммунальных тарифах, где в заложники всю страну взял Ахметов и Порошенко.Обещания реформ цинично заменяются имитацией, а в то же время усиливается давление на предпринимателей и свободу слова. Почему при всем этом не проходят реальные акции протеста, я не знаю. Причины, почему стартуют такие акции очень загадочны и их трудно спрогнозировать. Например, я прогнозировал массовые акции протеста против попыток Януковича остаться на второй срок в 2015-м, но никто не мог заранее предугадать импульс для Евромайдана двумя годами ранее. Если бы в этой стране были люди, которые знают, на какие кнопки нажимать, чтобы спровоцировать массовые акции протеста, мы бы уже наблюдали, как эти кнопки нажимаются. Для того, чтобы случился новый массовый протест, необходимо совпадение неопределенного количества факторов. Каких - мало кто знает, потому что в разный период времени они разные. Порошенко сегодня сосредоточил в своих руках всю полноту власти, в стране нет ни одного процесса, который был бы неподконтролен Петру Алексеевичу. Эту узурпация в любой момент может закончиться массовыми протестами.- Как политтехнология власти, вчерашние события на Банковой вполне удались. В свое время при Кучме был неуязвимый Корчинский, который где угодно и как угодно мог протестовать, но при этом лично он неизменно выходил сухим из воды. У меня такое ощущение, что при нынешней власти эту роль занял Семенченко. Его действия канализировали протестные действия, настроили большинство украинцев против идеи блокады. Вспомним его участие в выборах в Кривом Роге. Семенченко там тоже шумел, хулиганил и в итоге вышел сухим из воды при общевыгодной победе Вилкула-старшего.Не думаю, что можно ожидать массовых протестов, спровоцированных темой блокады и конкретно вчерашними событиями на Банковой. Если только власть сама не создаст необъяснимую глупость. Хотя, нельзя не признать, что информационная позиция власти по вопросу блокады очень слабая. Если вы три года рассказываете, что по ту сторону линии разграничения враг и агрессор, то объясните доходчиво, почему вы с ними продолжаете торговать. А то ведь у общества острый когнитивный диссонанс - почему лицензия на патриотизм для одних предполагает миллиарды в офшорах, для других - нищету, гробы и инвалидность.



Информационное агентство

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