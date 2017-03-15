"Я не знаю, что будет с Насировым". Главное из интервью Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко дал интервью трем украинским телеканалам - Интеру, ICTV и Украине. LIGA.net приводит ключевые тезисы из разговора

Президент Украины Петр Порошенко дал интервью трем украинским телеканалам - Интеру, ICTV и Украине. LIGA.net приводит ключевые тезисы из разговора.

О блокаде: "Переговоры (авторам блокады) не нужны. Когда правительство им предложило - они не захотели и вышли из переговоров. Вышли, потому что нужен был пиар... У организаторов блокады не украинские цели - или личные, чтобы добраться до власти, или зарубежные".

О Парасюке: "Некоторые политиканы пытались забрать автоматы, побить силовиков, унизить их. Я бы хотел сказать: у Украины есть два крыла - демократия и порядок. Лететь можно только с двумя крыльями. Я, как защитник демократии и порядка, никому не позволю так издеваться над обществом, добровольцами, героями, новыми полицейскими и нацгвардейцами. Депутатская корочка не дает права издеваться над законом".

О последствиях блокады: "Министру финансов поручено просчитать, какую цену Украина заплатит за блокаду, какую цену заплатит Украина из-за тех, кто взял на себя политическую ответственность за это - Батькивщина, Самопомощь и прочие".

Об отказе от Донецка и Луганска: "А вы собирали украинские земли, чтобы их раздавать?".

О выборах: "Хочу успокоить всех оппозиционеров: никаких досрочных выборов, в которых Россия тоже заинтересована, я никому не подарю".

О Насирове: "Я, наверное, первый президент, который может о делах такого рода абсолютно честно сказать: я не знаю (что с ним будет). Но есть приоритеты: создание антикоррупционной судебной системы. Общественности я бы рекомендовал обратить внимание также на процесс изменений в Верховном Суде. Нам нужен более суровый отбор судей".

"Я горжусь тем, что при моем непосредственном участии создана независимая антикоррупционная инфраструктура. Среди моих приоритетов также создание независимой судебной ветви власти. Сейчас съезд судей без президента, без парламента, без какого-либо политического влияния, который был убран, избирает членов Высшего совета правосудия. Для нас сейчас ключевое - сформировать независимый, профессиональный суд, который эффективно, с доверием общества, сможет проанализировать и решить, в том числе и судьбу Романа Насирова".

"Я счастлив, что не знаю и не могу комментировать суть дела. Я мечтаю, чтобы в Украине каждый президент не имел возможности и желания быть информированным о ходе расследований таких дел. Глава НАБУ Артем Сытник, которого я избрал среди нескольких кандидатов, и руководитель САП Назар Холодницкий могут подтвердить, что за два года я ни разу не позвонил, ни о чем не попросил, ничего не сказал".

Об инициативе лишать гражданства за второй паспорт: "Ситуация дошла до абсурда: губернатор, депутат, другие чиновники хвастались наличием нескольких паспортов. Как и господин Артеменко, который публично заявил, что у него есть второй паспорт. Я буду делать все, чтобы в украинском парламенте были только украинские депутаты с украинскими паспортами. В первую очередь исходим из вопроса защиты национальной безопасности: чиновник, при принятии решений, не может руководствоваться интересами другого государства. Потеряв украинское гражданство за второй или третий паспорт, они потеряют и все прочие права украинских граждан".

О переговорах о судьбе страны: "Было такое подозрение, что за спиной Украины кто-то может договориться. Украина такого никогда не допустит. Без нашего участия никаких решений об Украине. И это было всеми поддержано".

Об отношениях с США: "Ситуация для Украины в американском истеблишменте меняется к лучшему. Я очень рад этому. Потому что появляется больше понимания, больше желания защищать ценности демократии. Думаю, Россия очень разочарована".

Об МВФ: "Как мне обещала Кристин Лагард, мы получим $1 млрд и это случится, я надеюсь, еще в марте. Отвечая на вопрос, куда пойдут деньги, то все должны понимать... Каждый миллиард МВФ, Мирового банка и других инстанций тщательно сберегается в золотовалютных резервах... Мы выполнили все договоренности о реформировании экономики, в общественной сфере, энергетике. Транш МВФ - это мощный сигнал для инвесторов об эффективности реформ".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.