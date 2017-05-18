Второй раунд в суде: Янукович оффлайн и мяч на поле прокуратуры
18.05.2017 19:50
Как адвокаты экс-президента пытались вовлечь минюст страны-агрессора к судебному процессу в Украине и что из этого вышло
В Оболонском районном суде Киева сегодня продолжилось подготовительное заседание в деле о госизмене Виктора Януковича. С учетом перерывов обсуждение деталей будущего процесса, - если дело дойдет до рассмотрения по сути, - заняло почти три часа. Но далеко продвинуться не удалось: суд снова перенесен, на этот раз на 29 мая. К этой дате судьи требуют от адвокатов определиться с ключевыми вопросами: согласен ли Янукович на суд присяжных и возможно ли применение специального судебного производства.
Затягивание процесса
Адвокаты Януковича, и это было понятно еще по заседанию 4 мая, решили играть вдолгую. Сегодня утром в Оболонском районном суде все было готово для организации видеосвязи с беглым президентом. Но на экране телевизора он так и не появился, хотя еще два дня назад был не против: "Теперь, в рамках судебного процесса в Оболонском суде, я смогу лично допросить Порошенко, Турчинова, Яценюка, Луценко, Парубия и других организаторов государственного переворота. Вопросы для них у меня уже готовы".
Вместо того, чтобы выполнить публичное желание клиента и обеспечить видеоявку Януковича, адвокаты запросили от суда дополнительных разъяснений. "Спасибо, что суд решил вопрос участия клиента путем видеоконференции... Но чтобы мы ее организовали, надо получить от суда разъяснение по целому ряду вопросов", - сказал адвокат Виталий Сердюк.
В первую очередь, защитников интересовало, на основании каких норм УПК было принято постановление о проведении видеоконференции, поскольку они не были указаны. Адвокаты также просили разъяснить, будет ли такая процедура приравниваться к участию Виктора Януковича в судебном заседании, в каком помещении при этом он должен находиться, каким должностным лицам разрешено присутствовать рядом, как будет обеспечена информационная безопасность трансляции, кто установит и подтвердит личность Януковича, выдаст ему памятку и получит расписку о правах и обязанностях.
Заново вызвать Януковича на видеоконференцию адвокаты предложили с применением специальной процедуры международной правовой помощи, которая предусматривает обращение министерства юстиции Украины к минюсту России с официальным запросом. "Вызов Виктора Януковича как лица, которое проживает за границей, должен быть сделан в соответствии со статьей 135 УПК - через международную правовую помощь, которая действует между Украиной и Россией", - считают адвокаты.
"Единственно возможным с точки зрения законодательства Украины является только личное присутствие обвиняемого в зале суда", - отреагировал прокурор главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.
"Виктор Федорович не против, а наоборот, настаивает на проведении видеоконференции, поэтому я не понимаю, на что ссылается господин прокурор. Я считаю, единственная цель таких выступлений - это желание как можно скорее получить политически обоснованное неправовое решение", - вступил в диалог адвокат Игорь Федоренко.
Судья Владислав Девятко оборвал адвоката: "Решения принимает суд, а не прокурор. Воздержитесь от таких заявлений".
"Простите, ваша честь. Я не сказал, что суд примет решение, я сказал, что прокурор хочет скорейшего принятия решения", - ответил Федоренко.
"Такая позиция защиты вызвана тем, что генеральный прокурор дал месседж, поставил задачу до 24 августа рассмотреть дело", - поддержал коллегу Сердюк.
Прокурор снова встал, хотя адвокат еще не закончил: "Прошу объявить замечание защите за безосновательные заявления, что стороне обвинения кто-то ставит задачи. Это недопустимо. Сторона защиты манипулирует мнением суда и затягивает процесс".
Судьи приняли решение на месте - привлечение минюста России к суду над Януковичем неуместно. "Суд вынужден напомнить стороне защиты, что обвиняемый Янукович Виктор Федорович обвиняется в государственной измене против Украины в пользу РФ, в пособничестве изменению границ Украины в пользу РФ и пособничестве ведению агрессивной войны со стороны РФ. При таком обвинении суд считает, что обращение за международной правовой помощью в рамках этого дела к Российской Федерации будет противоречить целям и задачам тех конвенций, которые были раньше подписаны между Украиной и РФ", - сказал Девятко.
"Суд не будет обращаться в министерство юстиции Российской Федерации и Ростовский областной суд. Если видеоконференция и состоится, то только на основе решения Оболонского районного суда Киева", - резюмировал председательствующий судья.
Заочный суд
Следствие сделало все возможное, чтобы известить Януковича о подозрении и вызвать на допрос, утверждали в суде прокуроры. Сообщения направлялись по почте и с помощью международных курьерских служб на все известные адреса как в Украине, так и в России, через адвокатов, по электронной почте в Ростовский областной суд, откуда якобы были перенаправлены на министерство юстиции и прокуратуру России, а также опубликованы на сайте ГПУ. Но Янукович игнорировал все вызовы на допросы. Поэтому в ноябре прошлого года подозрение было зачитано ему во время видеоконференции из Святошинского районного суда.
В соответствии с сообщением департамента специальных расследований военной прокуратуры ГПУ, который ведет досудебное расследование в семи производствах по Януковичу, экс-президент скрывается от следствия в России и объявлен в розыск.
О том, что Янукович находится за пределами страны, по словам прокуроров, говорят и другие факты. Например, согласно показаниям свидетелей из Управления государственной охраны, установлено, что в феврале 2014 года Янукович покинул Украину с помощью российских военных вертолетов. Изучение его интервью в сети интернет, начиная с 2014 года, подтвердило, что он находится на территории РФ. Во время видеодопросов в Святошинском суде он находился в Ростове. А в декабре 2016 года во время судебного процесса по иску еще одного беглого экс-депутата Владимира Олейника он несколько часов провел в суде Москвы.
"Материалы досудебного расследования дают неоспоримые основания считать, что обвиняемый Янукович умышленно скрывается от следствия и суда на территории РФ. Провести судебное рассмотрение в обычном порядке невозможно", - считает Кравченко.
Прокурор напомнил, что преступления, в которых обвиняется Янукович, относятся к категории тяжких и предусматривают пожизненное лишение свободы. А значит, есть все основания открывать специальное судебное производство - "чтобы каждый, кто совершил преступления против основ национальной безопасности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, был привлечен к уголовной ответственности в меру своей вины".
"Хочу напомнить, что уголовное производство в суде первой инстанции по преступлениям, за совершение которых предусмотрено пожизненное лишение свободы, может осуществляться судом присяжных... Решение о суде присяжных может принять только Янукович, и никто больше. Испугается ли он такого суда, будет понятно в ближайшее время", - добавил прокурор. Он заверил, что ГПУ заинтересована в справедливом суде над человеком и бывшим главой государства, который "обратился к иностранному президенту за использованием их вооруженных сил на территории суверенной, родной ему по рождению и гражданству стране".
Адвокаты объявили, что для обсуждения вопроса о заочном суде - еще не время. "Позиция обвинения заявлена не на той стадии. Защита просит снять с рассмотрения вопрос о специальном судебном расследовании. У нас подготовительное заседание. Я понимаю, что прокуратура и ее руководитель очень спешат, но не надо бежать впереди процесса", - сказал Сердюк.
Прокуроры спешку отрицают: основания для ходатайства дает статья 315 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой на подготовительном заседании определяется состав лиц для будущего судебного заседания.
После этого адвокаты вернулись к проверенной тактике: попросили суд объявить перерыв для ознакомления с дополнительными материалами дела (по данным прокуроров, все они были доступны для ознакомления в третьем томе дела и только приложены к ходатайству о заочном суде) и "обсуждения с клиентом позиции по суду присяжных".
"Защитники, о том, что может быть суд присяжных, вы знали. В этом и заключается суть подготовительного процесса - отвечать на эти вопросы", - напомнил судья Девятко. Вместе с тем, он согласился дать адвокатам время на изучение материалов и проработку позиции. Одного дня, как выяснилось, защите недостаточно: слишком большой объем документов.
Перерыв в заседании объявлен до утра 29 мая. Защита по требованию суда к тому моменту должна сложить мнение по поводу назначения дела о госизмене к рассмотрению, суда присяжных для Януковича и специального судебного производства.
Читайте также: Пожизненное, но заочно. Как начался суд над беглым Януковичем
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Затягивание процесса
Адвокаты Януковича, и это было понятно еще по заседанию 4 мая, решили играть вдолгую. Сегодня утром в Оболонском районном суде все было готово для организации видеосвязи с беглым президентом. Но на экране телевизора он так и не появился, хотя еще два дня назад был не против: "Теперь, в рамках судебного процесса в Оболонском суде, я смогу лично допросить Порошенко, Турчинова, Яценюка, Луценко, Парубия и других организаторов государственного переворота. Вопросы для них у меня уже готовы".
Вместо того, чтобы выполнить публичное желание клиента и обеспечить видеоявку Януковича, адвокаты запросили от суда дополнительных разъяснений. "Спасибо, что суд решил вопрос участия клиента путем видеоконференции... Но чтобы мы ее организовали, надо получить от суда разъяснение по целому ряду вопросов", - сказал адвокат Виталий Сердюк.
В первую очередь, защитников интересовало, на основании каких норм УПК было принято постановление о проведении видеоконференции, поскольку они не были указаны. Адвокаты также просили разъяснить, будет ли такая процедура приравниваться к участию Виктора Януковича в судебном заседании, в каком помещении при этом он должен находиться, каким должностным лицам разрешено присутствовать рядом, как будет обеспечена информационная безопасность трансляции, кто установит и подтвердит личность Януковича, выдаст ему памятку и получит расписку о правах и обязанностях.
Заново вызвать Януковича на видеоконференцию адвокаты предложили с применением специальной процедуры международной правовой помощи, которая предусматривает обращение министерства юстиции Украины к минюсту России с официальным запросом. "Вызов Виктора Януковича как лица, которое проживает за границей, должен быть сделан в соответствии со статьей 135 УПК - через международную правовую помощь, которая действует между Украиной и Россией", - считают адвокаты.
Суд не будет обращаться в министерство юстиции Российской Федерации и Ростовский областной суд. Если видеоконференция и состоится, то только на основе решения Оболонского районного суда Киева, - судья Девятко
"Единственно возможным с точки зрения законодательства Украины является только личное присутствие обвиняемого в зале суда", - отреагировал прокурор главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.
"Виктор Федорович не против, а наоборот, настаивает на проведении видеоконференции, поэтому я не понимаю, на что ссылается господин прокурор. Я считаю, единственная цель таких выступлений - это желание как можно скорее получить политически обоснованное неправовое решение", - вступил в диалог адвокат Игорь Федоренко.
Судья Владислав Девятко оборвал адвоката: "Решения принимает суд, а не прокурор. Воздержитесь от таких заявлений".
"Простите, ваша честь. Я не сказал, что суд примет решение, я сказал, что прокурор хочет скорейшего принятия решения", - ответил Федоренко.
"Такая позиция защиты вызвана тем, что генеральный прокурор дал месседж, поставил задачу до 24 августа рассмотреть дело", - поддержал коллегу Сердюк.
Прокурор снова встал, хотя адвокат еще не закончил: "Прошу объявить замечание защите за безосновательные заявления, что стороне обвинения кто-то ставит задачи. Это недопустимо. Сторона защиты манипулирует мнением суда и затягивает процесс".
Судьи приняли решение на месте - привлечение минюста России к суду над Януковичем неуместно. "Суд вынужден напомнить стороне защиты, что обвиняемый Янукович Виктор Федорович обвиняется в государственной измене против Украины в пользу РФ, в пособничестве изменению границ Украины в пользу РФ и пособничестве ведению агрессивной войны со стороны РФ. При таком обвинении суд считает, что обращение за международной правовой помощью в рамках этого дела к Российской Федерации будет противоречить целям и задачам тех конвенций, которые были раньше подписаны между Украиной и РФ", - сказал Девятко.
"Суд не будет обращаться в министерство юстиции Российской Федерации и Ростовский областной суд. Если видеоконференция и состоится, то только на основе решения Оболонского районного суда Киева", - резюмировал председательствующий судья.
Заочный суд
Следствие сделало все возможное, чтобы известить Януковича о подозрении и вызвать на допрос, утверждали в суде прокуроры. Сообщения направлялись по почте и с помощью международных курьерских служб на все известные адреса как в Украине, так и в России, через адвокатов, по электронной почте в Ростовский областной суд, откуда якобы были перенаправлены на министерство юстиции и прокуратуру России, а также опубликованы на сайте ГПУ. Но Янукович игнорировал все вызовы на допросы. Поэтому в ноябре прошлого года подозрение было зачитано ему во время видеоконференции из Святошинского районного суда.
В соответствии с сообщением департамента специальных расследований военной прокуратуры ГПУ, который ведет досудебное расследование в семи производствах по Януковичу, экс-президент скрывается от следствия в России и объявлен в розыск.
В феврале 2014 года Янукович покинул Украину с помощью российских военных вертолетов... Обвиняемый умышленно скрывается от следствия в РФ. Провести судебное рассмотрение в обычном порядке невозможно, - прокурор Кравченко
О том, что Янукович находится за пределами страны, по словам прокуроров, говорят и другие факты. Например, согласно показаниям свидетелей из Управления государственной охраны, установлено, что в феврале 2014 года Янукович покинул Украину с помощью российских военных вертолетов. Изучение его интервью в сети интернет, начиная с 2014 года, подтвердило, что он находится на территории РФ. Во время видеодопросов в Святошинском суде он находился в Ростове. А в декабре 2016 года во время судебного процесса по иску еще одного беглого экс-депутата Владимира Олейника он несколько часов провел в суде Москвы.
"Материалы досудебного расследования дают неоспоримые основания считать, что обвиняемый Янукович умышленно скрывается от следствия и суда на территории РФ. Провести судебное рассмотрение в обычном порядке невозможно", - считает Кравченко.
Прокурор напомнил, что преступления, в которых обвиняется Янукович, относятся к категории тяжких и предусматривают пожизненное лишение свободы. А значит, есть все основания открывать специальное судебное производство - "чтобы каждый, кто совершил преступления против основ национальной безопасности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, был привлечен к уголовной ответственности в меру своей вины".
"Хочу напомнить, что уголовное производство в суде первой инстанции по преступлениям, за совершение которых предусмотрено пожизненное лишение свободы, может осуществляться судом присяжных... Решение о суде присяжных может принять только Янукович, и никто больше. Испугается ли он такого суда, будет понятно в ближайшее время", - добавил прокурор. Он заверил, что ГПУ заинтересована в справедливом суде над человеком и бывшим главой государства, который "обратился к иностранному президенту за использованием их вооруженных сил на территории суверенной, родной ему по рождению и гражданству стране".
Адвокаты объявили, что для обсуждения вопроса о заочном суде - еще не время. "Позиция обвинения заявлена не на той стадии. Защита просит снять с рассмотрения вопрос о специальном судебном расследовании. У нас подготовительное заседание. Я понимаю, что прокуратура и ее руководитель очень спешат, но не надо бежать впереди процесса", - сказал Сердюк.
Прокуроры спешку отрицают: основания для ходатайства дает статья 315 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой на подготовительном заседании определяется состав лиц для будущего судебного заседания.
После этого адвокаты вернулись к проверенной тактике: попросили суд объявить перерыв для ознакомления с дополнительными материалами дела (по данным прокуроров, все они были доступны для ознакомления в третьем томе дела и только приложены к ходатайству о заочном суде) и "обсуждения с клиентом позиции по суду присяжных".
"Защитники, о том, что может быть суд присяжных, вы знали. В этом и заключается суть подготовительного процесса - отвечать на эти вопросы", - напомнил судья Девятко. Вместе с тем, он согласился дать адвокатам время на изучение материалов и проработку позиции. Одного дня, как выяснилось, защите недостаточно: слишком большой объем документов.
Перерыв в заседании объявлен до утра 29 мая. Защита по требованию суда к тому моменту должна сложить мнение по поводу назначения дела о госизмене к рассмотрению, суда присяжных для Януковича и специального судебного производства.
Читайте также: Пожизненное, но заочно. Как начался суд над беглым Януковичем
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