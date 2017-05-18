Второй раунд в суде: Янукович оффлайн и мяч на поле прокуратуры

Как адвокаты экс-президента пытались вовлечь минюст страны-агрессора к судебному процессу в Украине и что из этого вышло

Суд не будет обращаться в министерство юстиции Российской Федерации и Ростовский областной суд. Если видеоконференция и состоится, то только на основе решения Оболонского районного суда Киева, - судья Девятко

В феврале 2014 года Янукович покинул Украину с помощью российских военных вертолетов... Обвиняемый умышленно скрывается от следствия в РФ. Провести судебное рассмотрение в обычном порядке невозможно, - прокурор Кравченко