Военному из РФ Агееву разрешили встречу с матерью в Украине - СБУ

Виктору Агееву, военному-контрактнику из РФ, разрешили встретиться с матерью на территории Украины

Российскому контрактнику Виктору Агееву разрешили встретиться с матерью на территории Украины. Об этом сообщил журналистам на брифинге глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент LIGA.net.



"Мы призываем мать Агеева после встречи с сыном обратиться к Путину с требованием освободить всех украинских заложников", - сказал он.



Мать Агеева приехала в Украину вчера, 21 июля, вместе с российским журналистом. Грицак уточнил, что она на территорию Украины попала через Беларусь. "Мы до последнего не были уверены, что ее пустят сюда", - сказал он.

"Принятое решение это очередная попытка Украины возобновить процесс освобождения заложников, который сегодня фактически блокируют представители так называемых ЛНР и ДНР, а фактически высшее руководство России. Их цель политическое давление на Украину. Мы призываем мать Агеева после встречи с сыном обратиться к президенту РФ по поводу обращения всех украинских заложников", - сказал глава СБУ.

По словам Грицака встреча проходит в Старобельске.

С тех пор, как видеообращение Агеевой к президенту Петру Порошенко стало широко известно, власти страны-агрессора не выходили с ней на связь. Однако перед отъездом матери военного позвонил сотрудник ФСБ и дал напутствие "быть осторожнее".

28 июня сообщалось, что в АТО была ликвидирована ДРГ - в плен попал российский военный Агеев, призывник-контрактник из Алтайского края.



Позже в Минобороны РФ заявили, что Агеев в мае 2016 года уволился в запас и службу по контракту не проходил. В то же время, мать Агеева сообщила, что ее сын в мае этого года прислал ей фотографию приказа о присвоении ему звания ефрейтора.



РФ отрицает, что Агеев является российским военным, а видео его признания в том, что он контрактник, называет постановкой.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.