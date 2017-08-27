Клуб Путина против Javelin. Что надо знать о новом эксперте NYT

Майкл Кофман уже три года пытается убедить всех и каждого, что Украину вооружать не стоит. В том числе и саму Украину

Вчера издание The New York Times опубликовало колонку авторства Майкла Кофмана о перспективах Украины получить летальное оружие от США. NYT называет Кофмана специалистом по глобальным вопросам в центре Вильсона и внештатным сотрудником Института современной войны (Modern War Institute).



В своей статье эксперт пишет, что план администрации Дональда Трампа вооружить Украину - это серьезное политическое решение, которое может иметь далеко идущие стратегические последствия и вызывает тревогу. США таким образом идут на непрямую войну с Россией и в этой войне Вашингтон не готов к победе, считает Кофман.



Он пишет также, что предложение отправить оружие в Украину - несвоевременно, поскольку за последние два года Украина "не потеряла значительную территорию", а Россия не совершила полномасштабного вторжения.

Это уже второй материал NYT об Украине за последнее время. В середине августа издание опубликовало информацию о якобы поставках из Украины в КНДР двигателей для ракет. Авторы "ракетной" статьи - Уильям Броуд и Дэвид Сангер - ссылались на старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана. На следующий день стало известно, что жена Эллемана, вероятно, россиянка и что он воспитывает сына по имени Никита. А один из авторов, Дэвид Сангер, в свое время отвечал за публикацию материалов Wikileaks.

У Майкла Кофмана нет жены-россиянки и выпуска сливов Wikileaks в послужном списке. Зато у него есть своя страница на портале Валдайского клуба. Валдай - это так называемый дискуссионный клуб, инициированный Кремлем, который собирается ежегодно с 2004 года в Нижнем Новгороде. Помимо кремлевской верхушки, которая собирается там регулярно, клуб посещают такие актуальные сегодня политики, как бывший итальянский премьер Романо Проди и экс-глава французского правительства Доминик де Вильпен.



На странице размещена одна статья Кофмана о войне в Сирии и участии страны-агрессора в этой войне. В статье, датированной 15 декабря прошлого года, нет ни слова о жестокости, с которой РФ действует в этом конфликте и об альтернативной меткости российской авиации, которая бомбит не столько ИГ, сколько сирийскую оппозицию. Зато там есть, к примеру, такая фраза: "…России не следовало проводить концерт в Пальмире в пропагандистских целях, понимая, что в условиях войны ситуация резко меняется, а разрекламированные успехи могут поставить в весьма неудобное положение".



Кстати, в статье для NYT Кофман сравнивает предоставление Украине летального оружия с вооружением сирийской оппозиции. В случае с Сирией - план был непродуманным и закончился поражением оппозиции, когда Россия ввязалась в войну в 2015 году и поддержала режим Башара Асада, пишет он.



Поверхностный поиск в Google дает и другие интересные публикации Майкла Кофмана, причем некоторые из них уже удалены. Зато не удалены обсуждения материалов, что дает возможность "Гуглу" о них напомнить. В одной из них Кофман утверждает, что "количество российских танков в Украине очень завышено".

Есть и другие. В 2015 году Кофман дал интервью изданию Новое время, где выразил уверенность в том, что Украина не выиграет войну с РФ. И сказал следующее: "Реальная проблема в Украине в том, что никто - ни Порошенко, ни Яценюк - не хотят подписывать настоящий договор о компромиссе с Россией. Они не хотят осознавать, что произошло, и дать какой-то политический статус этим ополченцам. Они очень боятся народа, третьего Майдана".



Изданию Корреспондент в том же 2015 году Кофман сообщил, что Украине не стоит тратить деньги на модернизацию своих ВВС и ВМФ. "…Так не лучше ли направить деньги на боеспособные единицы? Вы должны финансировать только реальных солдат и значительно снизить количество высшего командного состава, который существует в армии без определенной цели", - заявляет специалист по глобальным вопросам. Самой пуюликации на сайте Корреспондента уже нет, но сохранились перепечатки с указанием издания.



В 2016 году колонка Кофмана с дидактическим заголовком "Как надо сдерживать Россию" вышла на российской Ленте.ру. В ней автор пишет следующее: "…все сценарии российского вторжения в Прибалтику имеют один недостаток: ни в одном из них не объясняется, зачем это вообще понадобилось бы русским". В самом деле - вторжения в Грузию и Украину по-большому счету ничего не дали России. Кроме новых территорий.



Если же начать поиск в англоязычном сегменте "Гугла", уже на второй странице всплывает вот этот комментарий: "США заинтересованы в том, чтобы отделить Украину (вопрос конфликта - ред.) от других своих двусторонних интересов или точек взаимодействия с Россией". В заметке Кофмана речь идет о ядерной сделке с Ираном, причем он уже в первом предложении пишет о пользе, которую Штатам принесла Россия в этой ситуации.



Также встречается статья на портале центра Вильсона, в которой Кофман завуалированно отрицает, что Россия вообще ответственна за развязывание военного конфликта в Украине: "..."гибридная война" - это скорее ярлык, который Запад навешивает на действия России в Украине в попытке объяснить лавинообразный кризис безопасности, в котором все стороны, кроме России, лишились баланса".



Таким образом, о бессмысленности оказания военной помощи Украине и о пагубности укрепления и реформирования армии самой Украиной Кофман говорит не прекращая с 2014 года. Весьма вероятно, что очередная публикация в NYT - часть информационной кампании против Украины, которая, на самом деле, никогда не прекращалась, в том числе с использованием западных площадок.



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