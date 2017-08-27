Визит Мэттиса, вояж Волкера и НАТО в Киеве: новости недели

Несостоявшийся матч в Мариуполе, переговоры с Мэттисом, "безвизовый" режим для РФ, сорванное перемирие в АТО, строительство моста в Керчи и другое

Все самые важные новости украинской и мировой политики, общества, спорта и культуры за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.

Крушение Маккейна

21 августа возле берегов Сингапура американский эсминец "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном. Корабль смог самостоятельно дойти до базы, однако пять моряков были ранены, около 10 - пропали без вести. Позже тела нашли водолазы, осматривавшие повреждения корпуса эсминца. ВМС США начали расследование происшествия, но уже известно, что вице-адмирала ВМС Джозефа Окойна уволят с должности из-за в целом четырех столкновений американских кораблей с другими судами.

Несостоявшийся матч в Мариуполе

23 августа Федерация футбола Украины одобрила проведение матча в Мариуполе между командами "Мариуполь" и "Динамо". В СБУ заявили о рисках в связи с террористической угрозой, но пообещали сделать все возможное для безопасности футболистов и болельщиков. Окончательное слово осталось за командами. Пока футболисты "Динамо" принимали решение, в их адрес прозвучали упреки в "разъединении страны".

Матч между киевской и мариупольском командами сегодня, 27 августа, так и не состоялся. "Динамо" попросили назначить новую дату.

Приднестровский вопрос

23 августа постоянный представитель Молдовы в ООН Виктор Морару обратился с письмом к Организации с просьбой включить вопрос о полном выводе российских войск из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи. В Кишиневе заявили, что присутствие военнослужащих РФ "представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности".



Народный депутат и советник президента Петра Порошенко Ирина Фриз сообщила, что Украина поддерживает эту инициативу и "должна задействовать все международные механизмы для того, чтобы военный оккупационный контингент РФ был полностью выведен из Молдовы".

Волкер, Сурков и война

За минувшую неделю спецпредставитель США Курт Волкер неоднократно становился объектом внимания мировых СМИ: за это время он встретился с помощником главы РФ Владиславом Сурковым, обсудил АТО с президентом Литвы Далей Грибаускайте и сделал ряд громких заявлений о войне Донбассе и перспективах вступления Украины в НАТО.

Итогами встречи с Грибаускайте стал однозначный месседж - санкциям против РФ быть. А вот с Сурковым Волкер хоть и говорил на ту же тему, но конкретных результатов или заявлений не последовало.

Встреча Волкера и Суркова продолжалась около трех часов. Спецпредставитель позже рассказал, что война в Донбассе может быть прекращена за несколько месяцев, если этого захочет РФ. Раскритиковав минский процесс, он, в то же время, признал его необходимость. Кроме того, Волкер заявил, что разницы между Донбассом и Крымом для Соединенных Штатов нет - в обоих случаях это оккупация. Агрессию России против Украины он назвал угрозой для Европы, подчеркнув, что цель США - восстановить целостность Украины.

27 августа спецпредставитель сделал еще одно заявление: на данный момент Украина не готова к вступлению в НАТО.

День Независимости и военный парад

24 августа в День Независимости Украины в Киеве прошел военный парад, в котором приняли участие около 4 500 военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, сотрудников Нацполиции. В параде также участвовали около 10 подразделений из Великобритании, Грузии, Канады, Литвы, Молдовы, Польши, США, а также знаменные группы Латвии, Румынии, Эстонии.

За день до праздника Порошенко провел встречи с министрами обороны ряда стран-партнеров. Приехать в Украину отказался лишь министр обороны Грузии, который был вынужден остаться в своей стране из-за масштабных лесных пожаров. Отсутствие на параде войск Германии и Франции глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко объяснил "слишком осторожной позицией этих стран в переговорном процессе по украинской ситуации".

Интригой Дня Независимости стал визит главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Порошенко переговорами с ним остался удовлетворен: противодействие РФ обсудили, о поставках техники Украине на $175 млн договорились.

Петр Порошенко и Джеймс Мэттис

Но главный вопрос - предоставление Соединенными Штатами Украине летального оружия - так и остался открытым. Бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу высказал мнение, что шансы получить оружие вполне реальны, а вот очередной эксперт издания The New York Times (публикация этого СМИ о якобы поставках Украиной ракетных двигателей в КНДР уже вызвала международный скандал) заявил, что США совершат ошибку, если примут решение предоставить Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Взрыв на Грушевского

Пока в самом центре столицы проходили торжества в честь Дня Независимости, в правительственном квартале произошел взрыв: ранены были три человека. Полиция открыла уголовное производстве по факту покушения на убийство. Как выяснилось позже, пострадавшие - жена, теща и друг Героя Украины и участника АТО Валерия Чибинеева.

25 августа генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что подозреваемые в деле о взрыве на Грушевского уже есть. Он также рассказал, что взрывное устройство было брошено в авто с военнослужащими Вооруженных сил Украины, однако оно отскочило от машины. Нацгвардеец Сергей Добровольский, оказавший первую помощь пострадавшим в результате взрыва, был награжден Порошенко медалью "За спасенную жизнь".

"Безвизовый" режим для РФ

США приняли решение с 23 августа 2017 года приостановить процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. Такой шаг они объяснили принятыми Российской Федерацией мерами по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ. Позже Госдеп посоветовал белорусам, проживающим в РФ, обратиться для прохождения собеседований на получение виз в посольства США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе.

Новый план США по Афганистану

22 августа президент Дональд Трамп представил новый план по Афганистану. По его словам, США резко изменят свою стратегию по урегулированию военного конфликта. Он пообещал сохранить присутствие американских войск в Афганистане, отступив от прежней политики невмешательства и делегировать больше полномочий военным командирам, заявив, что "микроуправление из Вашингтона, в округе Колумбия, не выигрывает битвы". Новая стратегия США в Афганистане не будет включать в себя государственное строительство.

Вопреки всему: оккупанты продолжают строительство моста в Керченском проливе

26 августа оккупационные власти заявили, что Керченский пролив будет перекрыт на три дня (с 28 по 31 августа) для судоходства в связи со строительством моста. Исключение - только для военных и участвующих в строительстве кораблей. Строительство моста продолжается, несмотря на заявления об угрозе международных санкций для всех причастных и опасности экокатастрофы.

Полное солнечное затмение

21 августа началось полное солнечное затмение. Его полная фаза продлилась 2 минуты 40 секунд и наблюдали это жители города Карбондейл в штате Иллинойс США. Частичное затмение можно было увидеть на всем континенте. Оно получило название Великое американское затмение, поскольку стало первым солнечным затмением со времени образования США и его полную фазу можно было наблюдать исключительно в этой стране. Предыдущее затмение, видимое только с территории Соединенных Штатов, произошло 13 июня 1257 года.

Разрушение памятников воинам АТО

За неделю в Украине вандалы дважды совершили попытки разрушить памятники воинам АТО. В Киеве монумент, изображающий меч, который пронзает карту России, сначала облили краской, а позже попытались взорвать.

Фото: Дмитрий Белоцерковец / Украинская правда

В ночь на 25 августа разрушена была памятная плита бойцам батальона им. генерала Кульчицкого, погибших в ДТП на трассе между Бахмутом и Славянском в Донецкой области в январе 2015 года.

Полиция начала расследование по обоим фактам разрушения памятников.

Сорванное перемирие

23 августа в ходе телефонных переговоров лидеры нормандской четверки поддержали начало "школьного перемирия" в зоне проведения АТО. Решение о прекращении огня было принято и во время заседания трехсторонней группы в Минске. Согласно договоренностям, перемирие должно было стартовать с полночи 25 августа. Однако боевики обстрелы так и не прекратили.

24 августа Россия направила в Украину очередной "гумконвой".

За минувшую неделю в АТО погибли двое украинских военных, были ранены 10, еще двое получили боевые травмы.

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