Ловкость рук. Зачем Порошенко топит идею Антикоррупционного суда

Почему Банковой не подходит идея создания Антикоррупционного суда и и почему борьба с коррупцией в формате Антикоррупционной палаты -имитация

"Поднимите руки, пожалуйста. В ваших странах есть антикоррупционный суд? - предложил сегодня, 15 сентября, президент Петр Порошенко премьер-министрам, послам и дипломатам стран Евросоюза на международном форуме YES. - Поднимите, у кого есть. Может, во Франции? Может, в Польше? В Швеции, Германии? Может, в США есть? Нет рук. Антикоррупционный суд существует только... в Кении, в Уганде, Малайзии, Хорватии... Я надеюсь, что мы можем создать антикоррупционную палату в следующем месяце... Честно говоря, у меня нет еще полтора-два года, чтобы подождать, пока будет создан антикоррупционный суд".Украинские антикоррупционеры на выступление Порошенко отреагировали резко: европейским странам не нужны отдельные антикоррупционные суды, поскольку у них вся судебная система работает как часы и пользуется доверием. В отличие от Украины, где уровень коррупции в высших эшелонах власти зашкаливает, а антикоррупционные дела годами лежат в судах без рассмотрения.Попытка Порошенко манипулировать темой борьбы с коррупцией не прошла незамеченной и у международной аудитории. "Я хочу ответить, что у нас каждый суд - антикоррупционный . И спецпрокурор сейчас расследует дело в отношении президента", - напомнил, выступая на форуме после Порошенко, бывший госсекретарь США Джон Керри . И добавил, что для Украины вопрос противодействия коррупции - ключевой для дальнейшего развития. Конференц-зал встретил эти слова аплодисментами.Но, судя по посланию президента в Верховной Раде и выступлению на YES, на Банковой к этому не готовы. Хотя создать антикоррупционный суд уже давно и открыто требуют международные партнеры: Международный валютный фонд (который намекнул, что пока не будет антикоррупционного суда - не будет и траншей), представительство Евросоюза в Украине, министры европейских стран, США. И при том, что такой суд напрямую прописан в профильном законе о судоустройстве.Почему украинской власти не подходит идея создания Антикоррупционного суда и чем удобна борьба с коррупцией в формате Антикоррупционной палаты, редакция LIGA.net спросила у экспертов в сфере права и судебной реформы.Это абсолютная манипуляция, которая показывает только одно: Петр Порошенко не хочет давать зеленый свет независимой процедуре отбора антикоррупционных судей. Я напомню, что закон о судоустройстве, который предусматривает создание Антикоррупционного суда, был принят почти полтора года назад и вступил в силу год назад. За этот год президент не сделал ни одного шага, чтобы перейти к созданию Антикоррупционного суда, а теперь рассказывает, что на это нет времени. На самом деле он просто оппонирует законопроекту депутатов Соболева-Сыроид, в котором прописано создание отдельной конкурсной комиссии по отбору антикоррупционных судей. Вот этого президент и не хочет, потому и агитирует за палаты в действующих судах. Между такими палатами под новой вывеской и старыми судьями можно просто поставить знак равенства. Это по сути ничего не меняет.Из того, что сказал президент в Верховной Раде и на форуме YES, я сделала вывод, что президент говорит о создании палаты именно в Верховном суде. Но это не решит проблему с антикоррупционным судопроизводством, потому что сейчас дела НАБУ зависли в судах первой инстанции. До Верховного суда, до кассации, они такими темпами дойдут лет через пять. Сейчас таких нерассмотренных дел порядка 40% - около 30, если я не ошибаюсь. И висят они там достаточно долго. Некоторые по полгода, некоторые по году без первого судебного заседания. Буквально вчера в очередной раз перенесли первое заседание по менеджеру Фирташа , директору ЗТМК Сиваку (обвиняют в растрате средств : якобы в 2014-2015 годах подконтрольная Group DF компания Tolexis Trading Limited, владеющая 49% акций ЗТМК, выделила этому предприятию 880 млн грн, из которых директор перечислил 492 млн грн в пользу третьих лиц -). А ведь дело было передано в суд еще осенью прошлого года.В Верховной Раде лежит законопроект депутата от БПП Сергея Алексеева, который предлагает создать антикоррупционные палаты во всех местных судах. Но нужно понимать: и палата в Верховном суде Украины, и палаты в местных судах на данном этапе могут быть созданы только из действующих судей, без специального отбора, без гарантий независимости. Это точно не тот вариант, который нам нужен. Палата Верховного суда может быть создана из тех судей, которые набираются сейчас. Я напомню, что в кассационный уголовный суд предлагают таких судей как Слинько и Наставный, которые принимали финальное решение по заключению в колонию Юрия Луценко . То есть занимались политическими преследованиями. Мы этих людей хотим видеть в Антикоррупционной палате в Верховном суде? Мы думаем, что это будет правосудие? Я очень в этом сомневаюсь.И это точно совсем не тот независимый Антикоррупционный суд, которого от нас ожидает МВФ.Антикоррупционные суды нужны нам, в первую очередь, для рассмотрения дел в первой инстанции. А президент Порошенко, я так понял, имеет в виду создание Антикоррупционной палаты в Верховном суде Украины. То есть в последней инстанции, так что это не решит проблему, которая возникла с затягиванием рассмотрения антикоррупционных дел. Это точно не выход из ситуации.Основная идея Антикоррупционного суда заключается в том, чтобы обеспечить независимость и добропорядочность судей. Но конкурсный отбор нового Верховного суда показал, что есть большие сомнения в его честности. Я не поддерживаю идею создания Антикоррупционного суда по таким правилам. Планка, которую ставила Высшая квалификационная комиссия судей к будущим судьям ВСУ, слишком низкая, особенно в вопросах добропорядочности. Очевидно, должен быть выработан отдельный механизм. Общее видение такого механизма есть: необходимо создание специальной коллегии в структуре ВККС с привлечением представителей международных организаций, которые имели бы право ветировать любого кандидата на должность судьи. Чтобы они выступали гарантами прозрачности процедуры отбора. Другого варианта я не вижу.Я думаю, и Запад, и украинское общество устроил бы честный независимый судебный орган, к которому будет достаточный уровень доверия и который сможет рассматривать дела, связанные с коррупцией. С гарантией того, что коррупция не проникнет в сам суд. При наличии политической воли весь процесс его создания, от принятия необходимого акта до начала полноценной работы, мог бы занять не более года. Но пока идею создания Антикоррупционной палаты продвигают так, чтобы эта палата была целиком и полностью зависима, как и все остальные суды на сегодняшний день, от политической власти.Петр Порошенко просто не хочет создания независимого антикоррупционного суда. Единственный способ создать такой суд - дать этой институции реальную автономию, чтобы она была абсолютно оторвана от этой судебной системы. И самое главное - чтобы процедура отбора в этот суд была другой. То, что сейчас происходит с отбором в Верховный суд, ни в коем случае не может повториться с Антикоррупционным судом.Порошенко банально не хочет, чтобы расследовались коррупционные дела, которые, в том числе, могут вывести на его соратников и навредить его интересам. Представления по депутатам от коалиции в Верховной Раде - это, конечно, часть уголовного процесса, но не вопрос судебной институции. Важнейший вопрос в другом - кто будет судить. Посмотрите, что происходит с делами НАБУ, как долго они не рассматриваются в судах. Вот и все. Если это будет продолжать делать Соломенский суд - извините, но объективного судопроизводства мы не получим, и никто не будет привлечен к уголовной ответственности.Несмотря на недавнее заявление Юнкера , которого накануне убедил так выступить сам Порошенко (президент Еврокомиссии сказал, что ЕС не настаивает на создании отдельного антикоррупционного суда, достаточно будет палаты - и представительству впоследствии пришлось давать разъяснения этим словам Юнкера -), все западные партнеры говорят именно об Антикоррупционном суде. Я уже даже не знаю, в каком количестве вариаций и отчетов это прозвучало. Но, на самом деле, нам все равно, как это будет называться. Главное - две вещи. Первая: отдельная процедура отбора, в которой смогут принять участие международные эксперты, объективно оценивать и отбирать судей. Второе: полная автономия суда, чтобы он мог выполнять свои задачи, и защита судей, вплоть до того, чтобы вывезти судью за границу в случае угрозы физической расправы.Только в этом случае антикоррупционная судебная система заработает. И мне совершенно все равно, как это назовут - палатой, судом, трибуналом, неважно. Важно, как это будет выглядеть по функционалу и содержанию, а не по форме.