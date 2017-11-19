Новинки Tesla, фейк Кремля и ФБР по-украински: новости недели

Землетрясение между Ираном и Ираком





Фото: ЕРА

В ночь с 12 на 13 ноября на границе Ирана и Ирака произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли по меньшей мере 445 человек, 7156 - ранены.



Магнитуда землетрясения составила 7,3.

В украинском Министерстве иностранных дел сообщили, что украинцев среди пострадавших нет.