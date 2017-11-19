Новинки Tesla, Лорак в Киеве и ФБР по-украински: новости недели
19.11.2017 17:58
Мощное землетрясение между Ираном и Ираком, отмена конкурсного отбора губернаторов в Украине, гастролеры из России, гривны в Steam, фейк Кремля из видеоигры, обновленная резолюция по Крыму, украинская кинолента на фестивале во Франции, дела против Луценко и Сытника, противостояние НАБУ и НАПК, празднование католического Рождества в Украине, новоизбранный глава ГБР Труба, конкурент Youtube от Facebook, сальто американского робота Atlas, новинки Tesla, путч в Зимбабве и война в Донбассе. Все самые важные новости украинской и мировой политики, общества, спорта и культуры за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.
Землетрясение между Ираном и Ираком
Фото: ЕРА
В ночь с 12 на 13 ноября на границе Ирана и Ирака произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли по меньшей мере 445 человек, 7156 - ранены.
Магнитуда землетрясения составила 7,3.
В украинском Министерстве иностранных дел сообщили, что украинцев среди пострадавших нет.
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