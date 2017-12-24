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Агент РФ в Кабмине и Tesla в космосе: новости недели

24.12.2017 17:21
Новый контроль качества дорог в Украине, игра бровями на iPhone X, самый крутой фуникулер в мире, непогода в Украине, испытания крупнейгших в мире самолетов, арест активов Коломойского, выборы в Каталонии, новые межпланетные миссии NASA, топ-10 популярных фильмов и актеров года от IMDb, резолюция ООН по Крыму, задержание "агента ФСБ" в секретариате Кабмина, вина по мотивам "Властелина колец", Стокгольмский арбитраж, запуск Tesla в космос, санкции ЕС против России, оружие от США и война в Донбассе. Все самые важные новости украинской и мировой политики, общества, спорта и культуры за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.

Нововведение по контролю качества от Укравтодора

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Фото: iStock/Global Images Ukraine

18 декабря глава Укравтодора Словомир Новак сообщил, что теперь при заключении всех контрактов, всех договоров Укравтодор предусмотрел 5-летние гарантии от всех подрядных организаций.

"У нас есть сейчас четыре уровня контроля качества - есть общий, основной уровень инженера, который отвечает за контроль качества на строительной площадке, на уровне служб заказчика", - сказал Новак.

Второй уровень, по его словам, - это независимый надзор. "Мы шаг за шагом будем воплощать на наших площадках. Сейчас начинаем от капитальных ремонтов, через несколько лет перейдем на все договоры, на все контракты. Но это - дополнительные расходы", - отметил руководитель Укравтодора.

"Третий уровень - я это сделал как руководитель Автодора, я создал новую отдельную структуру, которую мы называем центральный дорожный контроль качества, который подчиняется мне, я направляю эту службу на проверки. Они делают для меня две ежегодно (на весну и на осень) проверки работ по всей стране, а также я ежедневно могу высылать их на разные площадки, чтобы посмотрели, как работа идет, а также контролировать", - сказал Новак.

Он добавил: "И четвертый - бесплатный, лучший - это общественный надзор. Я очень благодарен гражданам, что мы получаем много замечаний, писем, обращений, звонков".

Екатерина Лященко ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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