Агент РФ в Кабмине и Tesla в космосе: новости недели

Нововведение по контролю качества от Укравтодора



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18 декабря глава Укравтодора Словомир Новак сообщил, что теперь при заключении всех контрактов, всех договоров Укравтодор предусмотрел 5-летние гарантии от всех подрядных организаций.

"У нас есть сейчас четыре уровня контроля качества - есть общий, основной уровень инженера, который отвечает за контроль качества на строительной площадке, на уровне служб заказчика", - сказал Новак.

Второй уровень, по его словам, - это независимый надзор. "Мы шаг за шагом будем воплощать на наших площадках. Сейчас начинаем от капитальных ремонтов, через несколько лет перейдем на все договоры, на все контракты. Но это - дополнительные расходы", - отметил руководитель Укравтодора.

"Третий уровень - я это сделал как руководитель Автодора, я создал новую отдельную структуру, которую мы называем центральный дорожный контроль качества, который подчиняется мне, я направляю эту службу на проверки. Они делают для меня две ежегодно (на весну и на осень) проверки работ по всей стране, а также я ежедневно могу высылать их на разные площадки, чтобы посмотрели, как работа идет, а также контролировать", - сказал Новак.

Он добавил: "И четвертый - бесплатный, лучший - это общественный надзор. Я очень благодарен гражданам, что мы получаем много замечаний, писем, обращений, звонков".