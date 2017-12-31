Мемуары Байдена, обмен заложников, пингвины-Санты: новости недели
31.12.2017 17:12
Задержание пьяной чиновницы Одесского горсовета, протест журналистов против решения суда по делу об убийстве Веремия, президентский законопроект об Антикоррупционном суде, пингвины-Санты в Китае, мемуары Джо Байдена, захват заложников в Харькове, освобождение украинских заложников в Донбассе и война на востоке Украины. Все самые важные новости украинской и мировой политики, общества, спорта и культуры за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.
Задержание пьяной чиновницы
Фото: скриншот видео
Ночью 25 декабря стало известно, что в Одессе накануне задержали в состоянии алкогольного опьянения начальника департамента предоставления административных услуг Одесского горсовета Диану Тирновенко. Она ехала в автомобиле Nissan Micra с несовершеннолетним ребенком. При задержании женщина вела себя неадекватно, оскорбляла полицейских и бросалась на журналистов, снимавших происходящее на видео.
Внимание: на видео присутствует нецензурная лексика
Видео: Виталиq Железняк, Yurec Odessa
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:55
-
14:27
-
11:06
-
вчера
09:00
-
29.12.17
19:25
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 41678
- 39470
- 18774
- 16795
- 15690
Спецпроекты
Новости партнеров