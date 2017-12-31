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Мемуары Байдена, обмен заложников, пингвины-Санты: новости недели

31.12.2017 17:12
Задержание пьяной чиновницы Одесского горсовета, протест журналистов против решения суда по делу об убийстве Веремия, президентский законопроект об Антикоррупционном суде, пингвины-Санты в Китае, мемуары Джо Байдена, захват заложников в Харькове, освобождение украинских заложников в Донбассе и война на востоке Украины. Все самые важные новости украинской и мировой политики, общества, спорта и культуры за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.

Задержание пьяной чиновницы

Фото: скриншот видео

Ночью 25 декабря стало известно, что в Одессе накануне задержали в состоянии алкогольного опьянения начальника департамента предоставления административных услуг Одесского горсовета Диану Тирновенко. Она ехала в автомобиле Nissan Micra с несовершеннолетним ребенком. При задержании женщина вела себя неадекватно, оскорбляла полицейских и бросалась на журналистов, снимавших происходящее на видео. 

Внимание: на видео присутствует нецензурная лексика

Видео: Виталиq Железняк, Yurec Odessa

Екатерина Лященко ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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