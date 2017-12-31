Мемуары Байдена, обмен заложников, пингвины-Санты: новости недели

Задержание пьяной чиновницы

Фото: скриншот видео

Ночью 25 декабря стало известно, что в Одессе накануне задержали в состоянии алкогольного опьянения начальника департамента предоставления административных услуг Одесского горсовета Диану Тирновенко. Она ехала в автомобиле Nissan Micra с несовершеннолетним ребенком. При задержании женщина вела себя неадекватно, оскорбляла полицейских и бросалась на журналистов, снимавших происходящее на видео.

Внимание: на видео присутствует нецензурная лексика

Видео: Виталиq Железняк, Yurec Odessa