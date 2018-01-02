Одна против всех: самое важное об убийстве Ноздровской

Кто такая Ирина Ноздровская, как она в одиночку выступила против прокурорско-судейской системы и кто мог быть заинтересован в ее смерти

Три дня полиция и волонтеры искали правозащитницу Ирину Ноздровскую, которая пропала по дороге домой в село Демидов (Вышгородский район) в сорока километрах от Киева. Утром 1 декабря прохожий нашел ее тело без одежды в реке Кизка. Перед этим, как утверждают родственники и друзья, ей неоднократно угрожали: Ноздровская два года в суде добивалась обвинительного приговора для убийцы своей сестры Светланы.

Обстоятельства смерти

Как сообщил знакомый с Ноздровской журналист Владимир Тимофийчук, в последний раз Ирина выходила на связь в пятницу, 29 декабря, в 17:00. Она позвонила матери и сообщила, что находится то ли на Петровке, то ли в Петровцах, и едет домой на маршрутке. Через час связи с ней уже не было: ее телефон находился вне зоны доступа либо был занят.

Два дня спустя около полудня тело Ноздровской нашли в реке Кизка возле села Демидово. Его обнаружил местный житель, который выгуливал собаку. Погибшая была без одежды, хотя на ней оставались ювелирные украшения. "От чего наступила смерть, покажет экспертиза", - сообщил пресс-секретарь полиции в Киевской области Николай Жукович. По информации СМИ, на шее Ноздровской было несколько колото-резаных ран.

Уголовное производство было открыто по факту умышленного убийства.

Тело погибшей отправили на судебно-медицинскую экспертизу. "Нами отработаны более 20-ти камер, которые стоят по пути маршрута Ирины. Оперативное подразделение поднято по тревоге", - заверил начальник управления полиции Киевской области Дмитрий Ценов.

По предварительным данным, которые озвучил глава профсоюза МВД Илья Кива, тело Ноздровской могли сбросить в реку с моста. Основная версия, которую изучают правоохранители - убийство, связанное с ее профессиональной деятельностью.

"Точно знаю одно: она не покончила бы жизнь самоубийством. Ире было присуще сумасшедшее чувство ответственности. Бросить свою дочь Настеньку, пожилых родителей и не довести важные дела до логического конца? Невозможно", - написала на странице дочери Анастасии Ноздровской в сети Facebook ее знакомая Анна Молчанова.

По ее словам, мотивы для совершения преступления есть у нескольких людей. В первую очередь, у Россошанского - водителя, сбившего насмерть младшую сестру Ирины Светлану Сапатинскую. Кроме того, мотив был у бывшего мужа Светланы, который отказался от каких-либо претензий к убийце - Ноздровская считала, что за финансовое вознаграждение. С ним у Ирины были непростые отношения: она отвоевывала у него право видеться с маленьким племянником Матвеем. "И от той, и от другой стороны в адрес Иры и ее близких звучали угрозы. Могли ли Иру убить первые встречные? Все может быть. Сейчас на улицах не то что небезопасно, а страшно выходить без сопровождения... Слово за полицией. Найдите настоящих преступников, доведите дело до конца. Есть у вас есть честь", - отметила она.

Уже вечером народный депутат Мустафа Найем, который встречался с семьей погибшей и следователями по уголовному производству, сообщил, что сейчас отрабатываются три основные версии: убийство в связи с делом Россошанского, убийство правозащитника на профессиональной почве, бытовой конфликт. Версия о самоубийстве не рассматривается, поскольку на теле погибшей обнаружены следы насильственной смерти. После предварительной судебно-медицинской экспертизы также отпала версия об изнасиловании. "Я думаю, после сегодняшней акции спустить расследование на тормозах будет сложно. Создана инициативная группа активистов, которые помогают следствию информацией и контролируют со стороны общественности", - отметил он.

Спикер киевской полиции Николай Жукович утверждает, что следствие отрабатывает все версии в деле об убийстве правозащитницы, но пока не берется их озвучивать. "Они связаны с ее профессиональной деятельностью. Это, возможно, связано с тем, что ей... угрожали. Все версии мы отрабатываем, проверяем, ничего не оставляем без контроля", - сказал он, добавив, что оперативники допросили уже около 50-ти человек.

В число опрошенных уже попал бывший жених Ирины Виталий Сергеев. Его спрашивали об отношениях с Ноздровской. "С Ириной мы познакомились на работе. Я специалист гражданской защиты, а она в юридический отдел пришла к нам работать. Встречались мы с ноября 2016-го до июня 2017 года. У нее была такая работа, которая занимала все ее время. И мы так между собой решили, что нет смысла. Нельзя нам быть вместе... Но так вот оно теперь все. Я так любил...", - сказал он, добавив, что в последний раз видел Ирину в августе 2017 года у метро: она была очень сосредоточена на своих судебных делах.

Отец Виталия Сергеева заверил, что в вечер исчезновения Ирины, 29 декабря, Виталий был дома, а последние три дня провел в селе Демидов с родителями Ирины. В последний раз с Ириной говорила мама по телефону. Ирина сказала, что едет в автобусе и ей неудобно говорить. Около 20:00 Виталию позвонил отец Ирины и сказал, что она не выходит на связь Примерно в 21:00 Виталий вместе с отцом отправились из Киева в село Демидов Вышгородского района искать ее, и продолжали поиски до 05:00.

На вопрос, есть ли у него предположения о том, кто мог совершить убийство, Виталий Сергеев ответил отрицательно: "Честно, вот на этот вопрос я не отвечу. Я не думаю, что фигуранты дела о ДТП стали бы себя так выдавать ... не знаю, честно".

Дело о смертельном ДТП

Ирина Ноздровская два года время добивалась приговора для убийцы своей сестры Светланы Сапатинской, которая погибла в ДТП в сентябре 2015 года. Девушку сбил и протянул по дороге водитель в состоянии наркотического опьянения - Дмитрий Россошанский. У него нашлись влиятельные родственники: дядя - судья Вышгородского райсуда Сергей Куприенко (в мае 2017 года был отправлен в отставку после рассмотрения дисциплинарного дела за лишение прав водителей Автомайдана). Отец - прокурор. Хотя классическим мажором Россошанского назвать сложно: он ездил на Daewoo Lanos, жил в обычном доме в селе.

В 2005 году Дмитрий Россошанский, как утверждала Ирина Ноздровская, уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством - угон. А в 2010 году совершил грабеж, сопровождающийся насилием. Его товарищ сел в тюрьму, а Россошанский - нет. Он ни разу не отбывал наказание. А за полгода до смертельного ДТП полиция задерживала Россошанского в состоянии наркотического опьянения. Суд по ДТП проходил в том же Вышгородском суде, где работал Куприенко.

Ноздровская была юристом и решила довести дело до приговора Россошанскому.

"Люди говорили, мол, ничего вы не добьетесь, поскольку у него отец работает в прокуратуре. Но оказалось, что покровитель - дядя. Судья в Вышгороде. Я поняла, что дело попытаются замять, а убийца и в этот раз может остаться безнаказанным. Я бросила работу и начала бить во все колокола", - рассказывала Ноздровская в интервью Обозревателю летом.

По ее словам, медицинская экспертиза состояния водителя была сфальсифицирована - на обследование привезли не виновника ДТП, а другое лицо, и это есть в материалах уголовного производства. Поэтому по документам Россошанский был трезв.

"Следственные органы - это жесть! Это неописуемо! Они ко мне и руки протягивали, они мне в голову сумку швыряли, они меня выталкивали из кабинетов. Я слышала маты... Столько всего было. Мне трудно вспоминать и трудно рассказывать. Там нет нормальных людей. Именно в полиции", - вспоминала Ирина Ноздровская.

Только в этом году она добилась наказания для Россошанского: в конце мая суд приговорил его к семи годам лишения свободы. Но 27 декабря он едва не вышел из-под стражи: в Апелляционном суде Киевской области адвокат обжаловал приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции.

"Уставшая, измученная, с синяками под глазами от круглосуточного недосыпа и недоедания, уже пошатываясь от ветра, пытаюсь собрать мысли в кучу, чтобы высказать свою искреннюю благодарность всем небезразличным людям, которые проделали колоссальную работу, отложили свои дела, потратили много сил и времени и не дали возможности наркоману-убийце, который попал под амнистию, выйти на свободу. Мне теперь всей жизни, которая у меня осталось, не хватит, чтобы вас отблагодарить", - написала Ирина 28 декабря в своем последнем посте в сети Facebook - за сутки до исчезновения.

"Почувствовать вкус амнистии выродку было не суждено. Новый год убийца отпразднует в СИЗО. Как говорят, как новый год встретишь, так его и проведешь", - добавила она.

На последнем заседании суда, который оставил Россошанского под стражей, его отец якобы пригрозил Ирине словами: "Ты плохо кончишь". Тогда же отец Ноздровской сообщил журналистам, что друзья Россошанского угрожают его семье и "обещают сжечь".

Общественная реакция

Угрозы и убийство правозащитницы вызвали резкую реакцию в обществе. "Надеюсь, общественность и СМИ не оставят эту гибель без внимания, не дадут замолчать и втихомолку отпустить виновных. Преступники слишком комфортно себя чувствуют в нашей стране. Удобно, потому что законодательство и система на их стороне. Суд, прокуратура и полиция должны продемонстрировать, что справедливость есть. Ирина недаром за нее боролась. Иначе нас накроет волна самосудов", - написала в Facebook юрист Анна Маляр.



"Коллапс правоохранительной системы Украины в одной истории. Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры, которую насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Во время судебного процесса Ирине угрожали, но охраны никто ей не предоставил. 29 декабря она исчезла. А сегодня Ирину же нашли в реке убитой... Вот она - цена провалившихся реформ правоохранительных органов. Ранее борцов с преступниками запугивали - теперь демонстративно убивают", - в том же ключе пишет сооснователь образовательных курсов Иван Примаченко.

"Очень хочется думать, что убийц найдут. А на суд к Россошанскому, думаю, придет много неравнодушных граждан", - прокомментировал инцидент народный депутат Мустафа Найем.

В такой же тональности в соцсетях - еще десятки комментариев.

Сегодня возле областного управления полиции Киевской области на улице Владимирской состоялась акция протеста, участники которой требовали привлечь все силы к расследованию убийства правозащитницы и предоставить дочери Ирины Анастасии охрану, поскольку ей также неоднократно угрожали. С собой они принесли плакаты: "Вынесите приговор себе", "Чарльз Линч", "Авакова с псевдореформами - вон", "Или мы построим честные правила игры, или нас уничтожат". Вышедший к людям руководитель следственной группы, начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов пообещал: если преступление не будет расследовано в течение двух недель, то он подаст в отставку.



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