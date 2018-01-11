Филиал русского мира. Самые громкие скандалы с участием УПЦ МП

В Запорожье отказались отпевать погибшего ребенка, поскольку он был крещен в "неправильной" церкви, в Жовкве захлопнули дверь перед гробом с бойцом АТО, не признают войну с Россией в Донбассе и оккупацию Крыма. Украинская православная церковь Московского патриархата за последние годы отметилась не в одной скандальной ситуации, причем часто занимает откровенно антиукраинскую позицию. Последний скандал в Запорожье спровоцировал новый всплеск возмущения: часть украинцев в соцсетях требует запретить деятельность УПЦ МП как службу врага и филиал русского мира. Тем более что в Верховной Раде и так зарегистрированы два законопроекта, которые могут частично разрешить этот вопрос: один предлагает, чтобы судьбу прихода решали сами прихожане (то есть могли перейти в УПЦ КП вместе с храмом и мебелью), а второй вводит дополнительные требования к церкви с центром влияния в стране-агрессоре. Однако оба законопроекта в мае прошлого года вывели к Верховной Раде несколько тысяч прихожан УПЦ МП на молебен о вразумлении народных депутатов.

"Ребенок некрещеный, а церковь - самозванная"

Скандальная история с отказом священника Московского патриархата отпевать ребенка в Запорожье произошла в начале января. Малыш погиб 31 декабря, когда 39-летний местный житель решил свести счеты с жизнью и выпрыгнул из окна многоэтажки прямо на гуляющего во дворе с отцом ребенка. Во время похорон священник узнал, что мальчика крестили в Украинской православной церкви Киевского патриархата, и отказался из-за этого проводить обряд отпевания. "Батюшка сказал, что ребенок некрещеный, а церковь - самозванная. Мать плакала и падала перед ним на колени, но это не помогло", - сообщил отец. Тело ребенка решили отвезти в ближайший храм имени Иоанна Кронштадтского, который также находится под юрисдикцией Москвы. Там перед ними закрыли дверь и попросили уйти. В итоге отпел малыша прибывший священник Киевского патриархата, который и крестил его в церкви Святого Николая. Он прибыл по просьбе родителей.

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"Ребенок, отпетый в Киевском патриархате, остается некрещеным, а сама церковь Киевского патриархата недействительна и незаконна", - сказал священник Евгений Молчанов, отказавшийся отпевать погибшего ребенка.

По призыву запорожского блогера Юрия Гудименко украинцы уже неделю несут к храмам УПЦ МП детские игрушки, чтобы все понимали, почему они там лежат.