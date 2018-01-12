Тема дня. Металлолом можете забрать: что Путин хочет вернуть ВСУ

Президент страны-агрессора предложил отдать захваченную в 2014 году вместе с Крымом технику, которая, мягко говоря, не в лучшем состоянии

В 2014 году, когда РФ аннексировала Крым, на полуострове осталась украинская военная техника. Сначала ее частями передавали на материк, но в июне 2014-го Москва прекратила процесс, так как началась война на востоке Украины. После этого - три года молчания, и как гром среди ясного неба президент РФ Владимир Путин заявляет о готовности передать технику на материк. Как на это предложение отреагировали в Украине - в объясняющем материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Вчера, 11 января, Путин заявил, что готов передать Украине военные корабли, авиацию и бронетехнику из оккупированного Крыма, которая там еще осталась с момента аннексии. Он предложил украинским военным приехать в Крым и забрать военную технику самим. Россия якобы готова помочь транспортировать все это в Одессу. Путин уточнил, что техника находится в плохом состоянии, а боеприпасы будут утилизированы.

В Кремле это предложение назвали "жестом доброй воли". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сделали такой жест с целью "сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки", так как отношения между странами находятся во "враждебном и плачевном" состоянии.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Командующий украинскими ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко утверждает, что оставленная в Крыму военная техника была исправна. По его словам, на оккупированном полуострове остались восемь боевых кораблей, среди которых только БДК Ольшанский не был на ходу, а корвет Луцк был на завершающей стадии ремонта. Также на момент аннексии в АРК находилось техники на два батальона БМП, и два батальона БТРов, семь дивизионов артиллерии и четыре минометных батареи, а рабочая авиация улетела на материк.

Он добавил, что Украина подала обращение в международные суды, и в том числе в них поднят вопрос о тех кораблях, которые остались на оккупированной территории.

В феврале этого года Воронченко рассказывал, что украинский флот в Крыму оккупанты используют в качестве донора для российских кораблей. "Те же Тернополь, Луцк используются для их (российских - ред.) малых противолодочных кораблей, тех, которые сейчас несут, как говорят, вахту в районе наших газовых хранилищ", - сообщил тогда командующий ВМС ВСУ.

Украинские политики в словах Путина не увидели никакого благородного мотива. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявление президента страны-агрессора РФ "подлым политическим приемом". По его мнению, так Путин хочет унизить Украину: “мол территория моя, а металлолом можете забрать”, поэтому на заявления российского лидера не стоит даже реагировать. "Нам нужно бороться, держаться и выдержать, и Путин действительно будет вынужден вернуть все, и главное - нашу землю и наших людей", - подчеркнул Чубаров.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко также заявила, что Крым за захваченные корабли “не продаем, не сдаем и не меняем”. “Мы вернем Крым, и всю украинскую собственность там, в том числе и корабли. Как и Донбасс", - отметила представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Несмотря на всю категоричность заявлений многих политиков, руководство Украины еще будет решать, принять предложение Путина или нет. В Министерстве иностранных дел ещё прорабатывают этот вопрос, который, по словам спикера МИД Марьяны Бецы, “имеет много аспектов".

Пока трудно точно сказать, какую цель преследует Кремль и какое решение примут украинские власти. Но ясно одно: металлолом от оккупантов Украине вряд ли нужен.

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