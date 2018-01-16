С деньгами и в орденах. Партия регионов четыре года спустя

Через четыре года после голосования за диктаторские законы регионалы остаются во власти. Некоторые из них даже получили ордена от Порошенко

16 января 2014 года, в разгар Евромайдана, Верховная Рада приняла пакет диктаторских законов, чтобы подавить протесты в центре Киева (подробнее см. Чрезвычайное положение в профиль: 10 законов, меняющих Украину) Инициатор - беглый экс-президент Виктор Янукович, соавторы - нардепы Владимир Олейник и Вадим Колесниченко. Депутаты правящей тогда Партии регионов, их сателлиты и коммунисты проголосовали за них простым поднятием рук, а Янукович подписал эти "законы" на следующий же день. Девять из 12 законов парламент отменил через две недели, но последствия от их принятия были необратимыми: протесты начали нарастать по всей Украине, противостояние в центре Киева обострилось, появились первые жертвы. Сегодня некоторые из тех, кто четыре года назад поднял руку "за", сбежали в Россию или другие страны, немногие - находятся под следствием, но большинство - до сих пор при власти или же являются ценными партнерами правящей коалиции. О политиках из Партии регионов, пытавшихся ввести диктатуру в Украине, и воскресших в рядах нынешней власти - в материале LIGA.net.

За законы 16 января "проголосовали" 239 нардепов из 261 присутствовавших в Раде (фракции Батькивщины, УДАРа и Свободы отсутствовали в полном составе). Среди голосовавших "за" - 189 регионалов. Из них более полусотни остаются у власти (снова избраны в парламент, горсоветы, облсоветы или на должности глав горадминистраций).

Диктаторские законы, среди прочего, вводили процедуру заочного уголовного преследования; административную ответственность за передвижение колонн из более чем пяти автомобилей. Упрощалось привлечение к уголовной ответственности депутатов, вводился запрет на "средства, затрудняющие идентификацию личности" и ношение одежды "похожей на форму сотрудников правоохранительных органов" (за это вводились штрафы или арест на 15 суток); запрет на установление палаток, сцены, использование пиротехники, оружия или взрывчатки митингующими. В законах появился термин, заимствованный из российского законодательства - "экстремистская деятельность" - изготовление и распространение, в том числе через Интернет, материалов, которые призывают к перевороту. Кроме того, вводился запрет на деятельность негосударственных СМИ, уголовная ответственность за клевету, а Нацкомиссия получала право без решения суда ограничивать доступ к интернет-ресурсам, распространяющим якобы противозаконную информацию. Принятием законов парламент также ввел уголовную ответственность за блокирование государственных и общественных зданий (до пяти лет лишения свободы), а за "хулиганство" ответственность ужесточалась - предусматривалось лишение свободы от двух до шести лет. Законы противоречили Европейской конвенции по правам человека и ставили под угрозу свободу волеизъявления.

Ребрендинг и снова в Раду

В декабре 2014 года в Украине прошли досрочные парламентские выборы. Однако по данным движения Чесно, обновилась Рада лишь на 56%. Остальные 44% - представители предыдущей власти, в том числе - Партии регионов. В декабре того же года в парламенте предприняли еще одну попытку наказать за прошлые грехи - всех голосовавших за диктаторские законы сняли с руководящих постов в комитетах.

Сейчас во фракции Оппозиционного блока из 43 нардепов - 22 экс-регионала, голосовавших 16 января. Среди них - Дмитрий Добкин, Сергей Кивалов, Нестор Шуфрич, Юлия Левочкина, Юрий Мирошниченко и Вадим Новинский. Бывший депутат Партии регионов Борис Колесников стал сопредседателем Оппоблока. Владелец телеканала NewsOne Евгений Мураев, также голосовавший за законы 16 января, в 2016 году вышел из фракции.

Поддержал в 2014 году диктаторские законы еще один член Оппозиционного блока - 84-летний нардеп-рекордсмен Ефим Звягильский, который избирался в Раду все восемь созывов.

В депутатской группе Відродження (всего 26 депутатов) - 25 экс-регионалов, из них - 22 голосовали за законы 16 января. Среди депутатов группы - зам Кивалова на посту представителя Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко (оба сняты с должностей), фигурант скандала о черной бухгалтерии ПР Евгений Геллер, Владимир Кацуба, чьи сыновья фигурируют в расследовании газового дела, так и не выучивший украинский язык Антон Киссе, владелец хлебных заводов "Кулиничи" Владимир Мисик, бизнесмен Виталий Хомутынник и неплательщик налогов Геннадий Бобов (в мае 2017 года доплатил в бюджет 38 млн грн).

Хомутынника, а также экс-регионала из Возрождения Леонида Климова можно назвать сугубо номинальными членами парламента. Согласно данным движения Опора, они пропустили наибольшее количество голосований в Раде. В этом же антирейтинге оказалась представители нынешней власти Юрий Бойко и Александр Вилкул.

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Инфогрфика движения Опора

В составе депутатской группы Воля народа (всего 18 нардепов) - 10 голосовавших за диктаторские законы, из них восемь экс-регионалов. В группу вошел и "поющий ректор" Михаил Поплавский: 16 января 2014 года он поднял руку "за", будучи внефракционным депутатом. В Воле народа состоит и экс-регионал Вячеслав Богуслаев, которого СБУ подозревает в незаконной продаже 56% акций машиностроительного предприятия Мотор Сич.

В Раду также прошли голосовавшие за диктаторские законы экс-регионалы Анатолий Денисенко, Александр Герега, Яков Безбах и Андрей Деркач - все сейчас внефракционные.

Осели в регионах



Владислав Атрошенко (фото - m.gorod.cn.ua)

Среди голосовавших 16 января - нынешний глава горадминистрации Чернигова Владислав Атрошенко и одесский градоначальник Геннадий Труханов. Политическая карьера Атрошенко была разноцветной, а у власти он с 2002 года. Политик был депутатом Рады IV, VII и VIII созывов. В 2004 году позиционировал себя как активный сторонник Оранжевой революции. С февраля по декабрь 2005 года занимал пост главы Черниговской облгосадминистрации. Затем - прошел в Раду в рядах Партии регионов.

На внеочередных парламентских выборах в 2014 году Атрошенко снова попадает в парламент - на этот раз по спискам Блока Петра Порошенко (во фракцию включен не был). В следующем году его избрали мэром Чернигова.

В 2004 году МВД направило в Раду представление на привлечение депутата Атрошенко к уголовной ответственности: по версии правоохранителей, политик на своем автомобиле сбил насмерть человека. Однако через год уголовное дело было приостановлено. В 2017 году Атрошенко был награжден президентом Петром Порошенко в честь Дня Конституции орденом "за личный вклад в государственное строительство" ІІІ степени.

Разъехались по регионам после выхода из ПР и другие экс-нардепы, голосовавшие 16 января: Светлана Фабрикант стала депутатом горсовета Одессы, Юрий Благодир был избран депутатом Ровенского облсовета, а Сергей Кальцев - Запорожского облсовета.

Уголовные дела



Александр Ефремов

Расследования преступлений при режиме Януковича открыты, в частности, против экс-регионалов Александра Ефремова и Александра Онищенко (они за законы 16 января не голосовали). Бывшему главе фракции ПР инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины. В июле 2016 года Ефремова задержали в аэропорту Борисполь. С тех пор экс-нардеп находится в СИЗО Луганской области, арест был в очередной раз продлен до 18 января 2018 года. В этом деле также фигурирует экс-секретарь счетной комиссии Александр Стоян.

Онищенко на внеочередных парламентских выборах прошел в Раду, но вскоре сбежал из Украины: против него открыли дело из-за газовых схем. Сейчас расследование ведет Специализированная антикоррупционная прокуратура. Где точно находится Онищенко неизвестно, но САП уже получила разрешение суда на его экстрадицию.

В сентябре 2017 года подозрения по делу о черной бухгалтерии ПР было отправлено по почте экс-регионалу Виталию Калюжному и его брату - оба находятся не в Украине.

Скрываются от следствия также сын экс-генпрокурора Артем Пшонка (в розыске СБУ с 2015 года) и сын экс-премьера Алексей Азаров.

Против бывшего нардепа ПР Владимира Медяника закрыли уголовное производство из-за отсутствия доказательств. Ему, как и Ефремову, инкриминировали посягательство на территориальную целостность Украины.

За присвоение и растрату средств в особо крупных размерах ГПУ открыла дело против еще одного соратника Януковича - Юрия Иванющенко, известного в СМИ как Юра Енакиевский. В январе 2015 года МВД объявило его в розыск. В феврале 2017-го без уведомления Генпрокуратуры Верховный суд закрыл все дела против Иванющенко (ему также инкриминировали хищение средств Киотского протокола в 2012-2014 годах). Позже против экс-регионала отменил санкции ЕС. Однако в октябре 2017 года апелляционная инстанция постановила пересмотреть дело Иванющенко - следствие продолжается.

Уголовные дела были открыты против топ-чиновников времен Януковича Сергея Кацубы (инкриминируют создание преступной организации и присвоение имущества) и экс-главы Администрации президента Андрея Клюева. Захват правительственного здания в Луганской области, посягательство на территориальную целостности Украины и пособничество террористам ЛНР инкриминируют экс-нардепу Сергею Горохову. Дело открыто также против Владимира Струка - по признакам призывов к нарушению территориальной целостности Украины.

Пока ни один из экс-регионалов не был приговорен к тюремному сроку.

Под крылом у Кремля



Владимир Олейник

После свержения режима Януковича сбежал не только сам президент, но и авторы диктаторских законов. Колесниченко поехал в Крым, а Олейник - в Москву.

Против Колесниченко открыли уголовное дело за посягательство на территориальную целостность Украины. В 2015 году он был объявлен в розыск. Но экс-регионал получил гражданство РФ, а с апреля 2014 стал членом российской партии Родина.

Сбежавший Олейник из Москвы, по данным следствия, финансировал преступную группировку, которая занималась вандализмом для обострения отношений Украины с другими странами. Они устраивали взрывы у посольств, подрывали польские памятники, принесли голову свиньи и нарисовали свастику в синагоге, а задержаны были при попытке подорвать венгерский памятник в Закарпатье. В октябре 2017 года Олейник также заявил, что финансирует акцию протеста под Радой.

В розыск объявлен еще один экс-регионал, любитель выступлений на российском телевидении - Николай Левченко. Олега Царева кремлевские СМИ окрестили человеком, "стоявшим у истоков проекта Новороссия". В 2014 году он сбежал в Крым.

На оккупированном полуострове в качестве "мэра" Ялты оказался также экс-регионал Сергей Брайко.

Еще один бывший соратник Януковича, Александр Бобков в 2014 году поддержал незаконный референдум в Донецке и примкнул к боевикам группировки ДНР.

Прощенные

Во власти были и остаются экс-регионалы, голосовавшие 16 января, которых назначил на должности, в том числе, президент Порошенко. Бывший нардеп от ПР Сергей Кузьменко в 2014 году назначен главой Кировоградской облгосадминистрации (на этом посту по сей день); Сергей Мошак был советником главы Луганской облгосадминистрации при Геннадии Москале; экс-регионал Александр Кузьмук был советником президента по вопросам обороны при Александре Турчинове.

Бывший регионал Григорий Калетник сейчас президент Винницкого национального аграрного университета.

Погибшие и умершие





Ирина Бережная (фото - Facebook)

Со времени прекращения существования ПР шестеро бывших регионалов, голосовавших 16 января, умерли при разных обстоятельствах. Бывший замглавы фракции Михаил Чечетов 28 февраля 2015 года покончил жизнь самоубийством, прыгнув из окна собственной квартиры на 17 этаже. Именно его прокуратура обвиняла в организации голосования за диктаторские законы.

Экс-регионал Станислав Мельник был найден мертвым в своей квартире в Киевской области через пару недель после смерти Чечетова. По данным правоохранителей, Мельник совершил самоубийство, застрелившись из охотничьего карабина. Через два дня после Мельника у себя дома из охотничьего ружья застрелился регионал Александр Пеклушенко.

В марте 2015 году в России в акватории озера Байкал микроавтобус Volkswagen провалился под лед. В салоне автомобиля находилось шесть человек, из которых покинуть тонущую машину смогли все, кроме водителя, пристегнутого ремнем безопасности. Им оказался Виктор Янукович-младший.

10 ноября 2015 года на 64-м году жизни после продолжительной болезни умер экс-регионал Владимир Демидко.

5 августа 2017 года разбилась на машине на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией Ирина Бережная. Водитель автомобиля и восьмилетняя дочь Бережной выжили.

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