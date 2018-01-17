Тема дня. Javelin для Украины: только не для наступления

ВСУ начали подготовку к принятию на вооружение американских ракетных комплексов Javelin

Сегодня в Украине впервые официально подтвердили решение США о поставках противотанковых комплексов последнего поколения Javelin. В ВСУ уже начали подготовку к принятию их на вооружение. На каких условиях предоставляется это оружие и как его наличие повлияет на ситуацию в Донбассе - в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. 12 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 год, предусматривающий $350 млн помощи для Украины, в том числе в виде летального оружия.

В документе не конкретизируется, какое именно оружие получит Украина. Также до сих пор никто из официальных представителей США или Украины не сообщали эту информацию.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. 21 декабря The Washington Post со ссылкой на источники написала, что администрация Трампа одобрила первые коммерческие поставки летального оборонительного оружия Украине. Госдепартамент якобы одобрил коммерческую лицензию, которая разрешает экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и комплектующих на сумму $41,5 млн. Вместе с тем, издание уточнило, что экспорт тяжелого оружия, в частности, Javelin одобрен не был.

В тот же день пресс-секретарь Путина заявил, что поставки американского оружия в Украину "подогреют и без того горячие головы националистов", которые якобы стремятся "развязать кровопролитие".

23 декабря телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепартаменте США сообщил, что Трамп одобрит план продажи противотанковых комплексов Украине, включая Javelin. Общая стоимость оборонного пакета составит $47 млн и будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. При этом телеканал отметил, что это, вероятно, спровоцирует "сильную реакцию со стороны РФ, которая может угрожать сорвать призывы президента Трампа к улучшению отношений с Москвой".

Сегодня, после визита в брюссельскую штаб-квартиру НАТО, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что украинская армия готовится принять на вооружение комплексы Javelin. Идет работа по юридическому оформлению процесса передачи ПТРК. Говоря о сроках поставок, генерал уточнил, что коллеги из стран Альянса "называют разные сроки - от двух до пяти-шести месяцев".

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Американские СМИ сообщали, что если Трамп формально одобрит план поставок Украине Javelin, он будет представлен Конгрессу в течение 30-дневного срока, где его необходимо будет утвердить, только после этого Госдепартамент сможет реализовать решение. Из официальных источников об одобрении Трампом поставок пока неизвестно.

Ранее Wall Street Journal писала, что в США опасаются, как бы американские технологии не попали к россиянам, если будут использоваться в наступательных операциях. Сегодня Муженко подтвердил, что союзников Украины по НАТО беспокоят вопросы безопасности, в том числе условия хранения Javelin в подразделениях ВСУ. "Никто не собирается передавать, отдавать или даже, скажем так, оставлять его (оружие, - ред.) в бою", - сказал начальник Генштаба, добавив, что в армии готовят специальные места хранения для Javelin.

По информации WSJ, комплексы будут использоваться только для учебных целей на западе Украины, далеко от линии фронта и под пристальным наблюдением американских военнослужащих.

Действительно ли это так, на данный момент из официальных источников неизвестно. Однако о том, что использование Javelin исключительно в оборонительных операциях является основным условием США, отмечали многие эксперты.

Вместе с тем, сегодня президент Петр Порошенко, говоря о том, что в армии в 2018 году будет в 4 раза увеличено количество противотанкового оружия, в том числе иностранного производства, подчеркнул, что "все это должно быть непосредственно в АТО".

Как бы там ни было, в России уже заявили, что возможные поставки летального оружия в Украину являются "путем к войне, а не к миру". Однако существует и противоположное мнение - что в реальности это будет иметь для РФ сдерживающий эффект.

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