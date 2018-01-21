Javelin для ВСУ, Порошенко и Мальдивы, конец АТО: новости недели

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Блокировка шпионского софта

15 января Служба безопасности Украины заявила о блокировании вредоносного программного обеспечения, которое злоумышленники использовали для удаленного негласного снятия информации с мобильных устройств.

По данным СБУ, группа злоумышленников из разных регионов Украины разработала программу для шпионажа за мобильными устройствами, а свои "услуги" они продавали клиентам через специально созданные веб-ресурсы.

Заполнив на сайте соответствующую заявку, заказчик получал сначала тестовый доступ к "сервису": ему давали ссылку, по которой он должен был физически "закачать" на телефон жертвы программу. Софт запускался автоматически при включении мобильного телефона, не проявлял признаков активности во время работы и действовал скрыто от владельца устройства.