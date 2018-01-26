Тема дня. Почему Агеев не стал доказательством агрессии РФ

Задержанный в Донбассе "российский контрактник", согласно решению украинского суда, оказался рядовым гражданином РФ

Россиянина Виктора Агеева, задержанного украинскими военными в июне 2017 года в Луганской области, суд признал виновным в участии в террористической организации и приговорил к 10 годам лишения свободы. Что гражданин РФ делал в Донбассе с оружием в руках и почему его случай не стал очередным доказательством присутствия российский регулярных войск в Украине - в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ. В июне украинская служба BBC со ссылкой на источники в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ сообщила, что в Луганской области был задержан российский военный-контрактник Виктор Агеев. Он сам в интервью СМИ якобы признавал, что находится на контрактной службе. Мать россиянина сообщила, что в мае 2017-го сын прислал ей фотографию приказа о присвоении ему звания ефрейтора российской армии. Военным-контрактником называл Агеева и глава СБУ Василий Грицак, а также другие представители власти и подавляющее большинство украинских СМИ.

Российское Минобороны заявило, что Агеев "в мае 2016-го уволился в запас" и на контрактную службу "не поступал".

Позже 93-я бригада на своей странице в Facebook опубликовала фото одной из страниц военного билета Агеева, где было указано, что в апреле 2015 года он поступил на службу. Однако, к сожалению, фото следующей страницы, где предположительно может содержаться запись об увольнении в запас с срочной службы и принятии на контрактную (так как, по словам матери россиянина, это произошло в марте 2017 г), опубликовано не было. Тем не менее, СМИ растиражировали это как доказательство того, что Агеев - контрактник.

Фото: facebook.com/93OMBR

Однако, подозрение Агееву предъявили по статье о создании террористической организации, а не о ведении агрессивной войны, что было бы более логично в случае кадрового военнослужащего регулярной армии.

По данным СБУ, следствие установило, что Агеев с марта 2017 г присоединился к террористам и был у них пулеметчиком "отдельной разведывательной роты". Двое его сообщников, жители Алчевска и Северодонецка, с 2014 года находились в составе бандформирований Павла Дремова и так называемого "казачьего полка имени Платова". В мае 2017-го в составе диверсионной группы они выдвинулись на подконтрольную Украине территорию Новоайдарского района. Диверсантов обнаружили военные ВСУ, во время задержания двое боевиков были уничтожены.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. В декабре журналист российской Новой газеты побывал в Украине на одном из судебных заседаний по делу Агеева. В комментарии изданию прокурор военной прокуратуры сил АТО Алексей Мохорт заявил, что доказательств того, что Агеев на момент задержания проходил воинскую службу в РФ не найдено, поэтому в обвинительном акте россиянин фигурирует как "гражданин РФ". Более того, по словам прокурора, нет также документов, которые свидетельствовали бы о том, что Агеев военный. "Есть в уголовном производстве его военный билет с соответствующими отметками об увольнении со службы", - сказал Мохорт.

По данным досудебного расследования СБУ, которые зачитывались в суде, в феврале 2017 года Агеев через объявление интернете узнал о наборе на службу по контракту в "ЛНР", после чего прибыл в Луганск.

Сегодня Новоайдарский райсуд признал Агеева виновным в участии в террористической организации (ст. 258-3) и приговорил к 10 годам лишения свободы.

93-я бригада, которая первой сообщила о задержании Агеева, в своем Facebook пишет, что "суд и прокуратура так и не признали Агеева российским спецназовцам, назвав его обычным российским гражданином, подписал контракт с так называемой "ЛНР". Военных ВСУ возмутило это, так как, по их мнению, доказательств того, что Агеев - военный, достаточно.

Корреспондент LIGA.net связался с пресс-секретарем ГПУ Андреем Лысенко и спросил, может ли он подтвердить информацию о том, что в суде не установлено прохождение Агеевым службы в армии РФ на момент задержания. "Я могу сказать только то, что суд назначил ему наказание в виде 10 лет с конфискацией. Прокуроры просили 12 лет. В понедельник суд предоставит этот приговор для прокуратуры, чтобы они в случае необходимости подали апелляцию. Это все, что я могу сказать", - сказал Лысенко.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Очевидно, россиянина рано или поздно на кого-то обменяют. Сам факт его наказания по террористической статье в политическом смысле не имеет никакого значения. Никто не поддает сомнению то, что на территории Донбасса находятся наемники из РФ, это открыто признавали и в Кремле. В данном случае Украина упустила шанс (если он вообще был, т.е. если Агеев фактически был военнослужащим) получить подтвержденное решением суда юридическое доказательство организованной военной агрессии Российской Федерации, которое можно было бы успешно использовать в международных судах.

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