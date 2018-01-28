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Бой Усика, хайп Давоса и клоны макак: новости недели

28.01.2018 19:23

Магазин Amazon без кассиров и касс, Cozy Bear под прицелом веб-камер с 2014-го, "бандеризм" в Польше, бой Усика, гибель украинцев в Кабуле, "Крути 1918", кого украинцы видят следующим президентом, день Соборности, конец эпохи Охендовского, клонированные макаки как путь к клонированию людей, хайп Давоса, "Смерть Сталина", приговор россиянину Агееву, новые санкции США против РФ, первый гей-брак в РФ и война в Донбассе. Все самые важные новости украинской и мировой политики, общества, спорта и культуры за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.

Магазин Amazon без кассиров и касс

Фото: iStockGlobal Images Ukraine

Компания Amazon 22 января открыла для посещения первый продовольственный розничный магазин без касс Amazon Go в Сиэтле. Перед этим был тестовый период длительность в один год.

За выбранный товар деньги за будут списываться с банковской карты покупателя автоматически после выхода из магазина. Для компаний розничной торговли открытие магазина означает потенциальный подрыв их позиций.

В компании не сообщили, намерены ли она открывать магазины Amazon Go в других местах.

Галина Попцова ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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