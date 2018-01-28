Бой Усика, хайп Давоса и клоны макак: новости недели

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Магазин Amazon без кассиров и касс

Фото: iStockGlobal Images Ukraine

Компания Amazon 22 января открыла для посещения первый продовольственный розничный магазин без касс Amazon Go в Сиэтле. Перед этим был тестовый период длительность в один год.

За выбранный товар деньги за будут списываться с банковской карты покупателя автоматически после выхода из магазина. Для компаний розничной торговли открытие магазина означает потенциальный подрыв их позиций.

В компании не сообщили, намерены ли она открывать магазины Amazon Go в других местах.