Кто попал в "кремлевский отчет" США: полный список

В список Минфина США вошли более 200 топ-чиновников и олигархов РФ за финансовую помощь и содействие агрессии Путина против всего мира

Министерство финансов США предоставило Конгрессу список россиян, против которых рекомендуется ввести санкции. "Кремлевский отчет", как прозвали документ в СМИ, состоит из 114 российских топ-чиновников и 96 олигархов, близких к главе Кремля Владимиру Путину. Среди них - секретарь президента Дмитрий Песков, советник Владислав Сурков, премьер-министр Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы и губернатор Санкт-Петербурга; главы Роснефти, Газпрома, ФСБ, Следкома; бизнесмены Роман Абрамович, Евгений Касперский, Аркадий и Борис Ротенберги и другие.

Документ был создан Минфином согласно закону о противодействии соперникам США, который утвердили в августе прошлого года. Закон четко указывает, что в список попадают те, кто финансово поддерживает Путина, входит в его ближайшее окружение и содействует агрессии против Грузии, Украины, вмешательству в демократические процессы и выборы в Европе и США. Список мог быть засекречен и доступен только для конгрессменов, но американское ведомство решило обнародовать эти имена.

Документ сам по себе не вводит санкции и не имеет юридических последствий. Но пребывание в нем - увеличивает шансы фигурантов попасть под санкции в будущем. Кроме того, после публикации документа банки и организации в США несколько раз подумают, прежде чем связываться с российскими чиновниками и олигархами из списка Минфина.

LIGA.net публикует полный перечень лиц из "кремлевского отчета".

Администрация Путина

Антон Вайно (глава Администрации президента)

Алексей Громов (первый замглавы Администрации президента)

Сергей Кириенко (первый замглавы Администрации президента)

Магомедсалам Магомедов (замглавы Администрации президента)

Владимир Островенко (замглавы Администрации президента)

Дмитри Песков (замглавы Администрации президента, пресс-секретарь президента)

Владислав Китаев (руководитель протокола президента)

Андрей Белоусов (помощник президента)

Лариса Брычева (помощник президента)

Владислав Сурков (помощник президента)

Игорь Левитин (помощник президента)

Владимир Кожин (помощник президента)

Юрий Ушаков (помощник президента)

Андрей Фурсенко (помощник президента)

Николай Цуканов (помощник президента)

Константин Чуйченко (помощник президента)

Евгений Сколов (помощник президента)

Игорь Щеголев (помощник президента)

Александр Бедритский (советник президента по вопросам изменения климата)

Сергей Глазьев (советник президента)

Сергей Григоров (советник президента)

Герман Клименко (советник президента)

Антон Кобяков (советник президента)

Александра Левитская (советник президента)

Владимир Толстой (советник президента)

Михаил Федотов (глава совета при президенте по развитию гражданского общества и прав человека)

Веньямин Яковлев (советник президента)

Артур Муравьев (полномочный представитель президента в Совете Федерации)

Гарри Минх (представитель президента в Думе Федерального Собрания РФ)

Михаил Кротов (полномочный представитель президента в Конституционном суде)

Анна Кузнецова (уполномоченный при президенте по правам ребенка)

Борис Титов (уполномоченный при президенте по правам предпринимателей)

Михаил Бабич (полномочный представитель президента в Приволжском Федеральном округе)

Александр Беглов (полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе)

Олег Белавенцев (полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе)

Алексей Гордеев (полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе)

Сергей Меняйло (полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе)

Юрий Трутнев (полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе)

Владимир Устинов (полномочный представитель президента в Южном федеральном округе)

Игорь Холманских (полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе)

Александр Манжосин (начальник управления администрации президента по внешней политике)

Владимир Чернов (начальник управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами)

Олег Говорун (начальник управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией)

Кабинет министров

Дмитрий Медведев (премьер-министр РФ)

Игорь Шувалов (первый заместитель премьер-министра)

Сергей Приходько (заместитель председателя правительства, руководитель пппарата правительства РФ)

Александр Хлопонин (замглавы правительства)

Виталий Мутко (замглавы правительства)

Аркадий Дворкович (замглавы правительства)

Ольга Голодец (замглавы правительства)

Дмитрий Козак (замглавы правительства)

Дмитрий Рогожин (замглавы правительства)

Михаил Абызов (глава правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства)

Александр Ткачев (министр селького хозяйства)

Владимир Пучков (министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Николай Никифоров (министр связи и массовых коммуникаций)

Михаил Мень (министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства)

Владимир Мединский (министр культуры)

Сергей Шойгу (министр обороны)

Максим Орешкин (министр экономического развития)

Ольга Васильева (министр образования)

Александр Новак (министр энергетики)

Александр Галушка (министр по развитию Дальнего Востока)

Антон Силуанов (министр финансов)

Сергей Лавров (министр иностранных дел)

Вероника Скворцова (министр здравоохранения)

Денис Мантуров (министр промышленности и торговли)

Владимир Колокольцев (министр внутренних дел)

Александр Коновалов (министр юстиции)

Максим Топилин (министр труда и социальной защиты)

Сергей Донской (министр природных ресурсов и экологии)

Лев Кузнецов (министр по делам Северного Кавказа)

Павел Колобков (министр спорта)

Максим Соколов (министр транспорта)

Другие топ-чиновники

Валентина Матвиенко (глава Совета Федерации Федерального Собрания РФ)

Сергей Нарышкин (глава Службы внешней разведки)

Сергей Иванов (спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта)

Николай Патрушев (секретарь Совета безопасности)

Владимир Булавин (руководитель Федеральной таможенной службы)

Валерий Герасимов (начальник Генерального штаба Вооруженных Сил)

Игорь Коробов (начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил)

Рашид Нургалиев (заместитель секретаря Совета безопасности)

Георгий Полтавченко (губернатор Санкт-Петербурга)

Сергей Собянин (мэр Москвы)

Юрий Чайка (генеральный прокурор)

Александр Бастрыкин (глава Следственного комитета)

Виктор Золотов (директор Федеральной службы войск национальной гвардии)

Дмитрий Кочнев (директор Федеральной службы охраны)

Александр Бортников (глава ФСБ)

Андрей Артизов (руководитель Федерального архивного агентства)

Юрий Чиханчин ( директор Федеральной службы по финансовому мониторингу)

Александр Линец (начальник Главного управленияспециальных программ)

Александр Колпаков (управляющий делами президента)

Главы крупных госпредприятий

Валерий Тихонов (директор Государственной фельдъегерской службы)

Алексей Миллер (глава Газпрома)

Игорь Сечин (глава Роснефти)

Герман Греф (глава Сбербанка)

Олег Белозеров (глава правления предприятия Российские железные дороги)

Андрей Костин (президент-председатель правления ВТБ)

Сергей Чемезов (генеральный директор корпорации Ростех)

Олег Бударгин (бывший гендиректор ПАО Российские сети)

Борис Ковальчук (глава правления Интер РАО ЕЭС)

Алексей Лихачев (гендиректор Росатома)

Николай Токарев (председатель правления и президент ПАО Транснефть)

Андрей Акимов (глава правления Газпромбанка)

Наил Маганов (гендиректор ПАО Татнефть)

Виталий Савельев (гендиректор ПАО Аэрофлот)

Андрей Шишкин (глава правления ПАО Башнефть)

Юрий Слюсар (президент Объединенной авиастроительной корпорации)

Николай Шульгинов (гендиректор ПАО РусГидро)

Сергей Горков (председатель Внешэкономбанка)

Сергей Иванов (глава корпорации АЛРОСА)

Роман Дашков (главный исполнительный директор Сахалин Энерджи)

Олигархи (состояние каждого оценивается в $1 млрд и больше)

Александр Абрамов

Роман Абрамович

Араз Агаларов

Фархад Ахмедов

Вагит Аликперов

Игорь Алтушкин

Алексей Ананьев

Василий Анисимов

Роман Авдеев

Петр Авен

Елена Батурина

Алексей Богачев

Владимир Богданов

Леонид Богуславский

Андрей Бокарев

Олег Бойко

Николай Буйнов

Олег Дерипаска

Александр Джапаридзе

Леонид Федун

Глеб Фетисов

Михаил Фридман

Александр Фролов

Филарет Гальчев

Сергей Галитский

Валентин Гапонцев

Сергей Гордеев

Андрей Гурьев

Юрий Гущин

Михаи Гуцериев

Саит-Салам Гуцериев

Зарах Алиев

Дмитрий Каменщик

Вячеслав Кантор

Самвел Карапетян

Евгений Касперский

Сергей Кациев

Сулейман Керимов

Игорь Кесаев

Данил Хачатуров

Герман Хан

Викто Харитонов

Александр Клячин

Петр Кондрашев

Андрей Косогов

Юрий Ковальчук

Андрей Козицын

Алексей Кузмичев

Лев Кветной

Владимир Лисин

Анатолий Ломакин

Зиявудин Магомедов

Игорь Макаров

Искандер Махмудов

Александр Мамут

Андрей Мельниченко

Леонид Михельсон

Юрий Мильнер

Борис Минтс

Андрей Молчанов

Алексей Мордашов

Вадим Мошкович

Александр Несис

Год Нисанов

Александр Пономаренко

Сергей Попов

Владимир Потанин

Михаил Прохоров

Дмитрий Пумпянский

Мегдет Рахимкулов

Андрей Раппопорт

Виктор Рашников

Аркадий Ротенберг

Борис Ротенберг

Дмитрий Рыболовлев

Айрат Шаймиев

Радик Шаймиев

Кирилл Шаймиев

Юрий Шефлер

Альберт Шигабутдинов

Микаил Шишханов

Леонид Симановский

Андрей Скоч

Александр Скоробогатько

Рустем Сультеев

Александр Светаков

Геннадий Тимченко

Олег Тиньков

Роман Троценко

Алишер Усманов

Виктор Вексельберг

Аркадий Волош

Вадим Якунин

Владимир Евтушенков

Гаврил Юшваев

Будут ли введены санкции против всех этих лиц - еще неизвестно. Как отметил старший эксперт Atlantic Council Дениэл Фрид в интервью Голосу Америки, более широкая цель закона и созданного списка: "Указать россиянам, что есть последствия для тех, кто причастен к агрессии Путина против его соседей, против Запада в целом, против США".

"США, как Россия уже изучила, могут выдержать много ударов, но потом мы бьем в ответ. Никто не заставлял Россию вторгаться на территорию соседей: атаковать Грузию, атаковать Украину, вмешиваться во французские выборы, в американские выборы, использовать дезинформацию или влиять на европейскую политику, использовать энергорессурсы в качестве оружия", - констатирует он.

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